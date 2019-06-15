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川普改口 外國黑資料會交FBI 但仍難平眾怒

2019-06-15 18:14世界日報 編譯黃秀媛／綜合14日電

川普對接受外國協助競選部分改口 美聯社
川普對接受外國協助競選部分改口 美聯社
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川普總統日前受訪，一番不排除接受外國協助競選的說法，引起兩黨譁然；川普看苗頭不對，14日一如過去，又改口宣稱，如果外國向他提供競選對手的黑資料，他「當然」會告訴聯邦調查局 (FBI)；不過，他也說會先看這些資料，以確定是否「不正確」。

爭取代表民主黨參選下屆總統的前副總統白登14日也發布影片，再度痛斥川普歡迎外國提供政敵的黑資料。

白登說：「美國選舉應由美國人民決定，不是由俄國或任何其他國家決定。」

川普12日接受美國廣播公司訪問時，宣稱碰到這種情況，他未必會告訴司法當局，並在華府引發風暴。

當時記者詢問川普，如果俄國或其他國家向他提供競選對手的黑資料，他會怎麼辦？

「我會想知道那是怎麼回事。」當時川普說，他沒有義務告訴FBI，「聽聽沒什麼不對。」

他說：「他們有資料算不上是干預。我想我會接受。如果我認為資料有什麼不對，我可能會找FBI。」

但川普也說：「假如你是國會議員，有人跟你說『我有你的對手的資料』，你會不會找FBI？不會。我這輩子見過很多事情，還從來沒有找過FBI。」

川普的說法引來各界批評，他14日接受福斯電視訪問時改口說，他不認為有人會「向我提供任何不好的東西，因為他們知道我有多愛這個國家」。

不過，川普還是說，如果真有人這樣做，「他會聽人家怎麼說。」

「如果你不聽，就不會知道那是什麼。你怎麼通報你根本不知道的東西？」川普說，「如果我覺得有任何東西不正確或不好，我會通報司法部長、FBI。我絕對會通報司法當局…你不能讓我們國家發生這種事情。每一個人都知道這點。」

川普 修正態度並未能平息指責聲浪；眾院情報委員會主席謝安達說：「經過過去兩年的動亂，總統顯然沒有學到教訓，要不然就是學到完全相反的教訓。他學到他能接受外國協助並逃避法律制裁。」

川普FBI
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