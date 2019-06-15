你真的要去？未來10年「超限旅遊城市」全球11城上榜

2019-06-15 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



世界旅遊觀光協會指出，未來十年全球有11個城市恐面臨「超限旅遊」，前三名包括，吉隆坡、伊斯坦堡、馬尼拉。世界旅遊觀光協會強調，城市須以居民為中心，針對永續旅遊發展制定長遠計劃。

獨立報報導，「超限旅遊」（overtourism）意指該地區湧入大量遊客，造成當地資源被超額使用導致旅遊品質低劣。過去幾年該這個詞得到許多關注，2018年更被牛津辭典選為年度詞彙。

世界旅遊觀光協會（WTTC）近期發表報告指出，未來十年有可能面臨超限旅遊的城市，它們的基礎建設將無法負荷觀光業成長。該報告將勞工、基礎建設、環境、穩定性，與2017-2027年的遊客成長預估結合作綜合評估。前項較低分、後項較高分顯示該地區可能面臨超限旅遊。

吉隆坡、伊斯坦堡、馬尼拉、雅加達、開羅、德里被列為超限旅遊風險最高的城市。其他觀光業超越城市負荷能力的城市包括，曼谷、波哥大、孟買、莫斯科、胡志明市。

旅遊觀光業目前占全球GDP10.4%，該報告警告城市必須學習如何因應觀光而發展永續旅遊。