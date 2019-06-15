駁美國水雷說法 日本油輪：船員目睹遭飛行物攻擊

2019-06-15 15:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合14日電



與美國說法不同，日本油輪公司稱被飛行物擊中而非魚雷 / 日本航運公司總裁：破洞在水線以上，不可能遭魚雷攻擊。 歐新社 分享 facebook

日本國華產業旗下的油輪「國華勇氣號」(Kokuka Courageous)於阿曼灣遇襲，美日雙方說法分歧；國華產業社長堅田豐14日表示，根據船員說法，該油輪是受到上方飛來物體攻擊，而且油輪受損位置離水面有一段距離，他不認為是如美軍所稱的水雷或魚雷造成。

堅田豐14日在東京舉行記者會表示，「國華勇氣號」上的菲律賓船員回報，油輪是被飛行物攻擊，而不是水雷。

他說：「船員說看到有東西向他們飛過來，然後就爆炸了，接著船身就破洞，後來有些船員還目睹第二次攻擊。」

轄區涵蓋中東地區的美國中央司令部13日表示，日本油輪是被海上磁性水雷(limpet mine)攻擊，並發表一支空拍影片，顯示有伊朗巡邏艇從一艘遇襲油輪上拆除一枚沒有爆炸的水雷。

堅田豐則說：「我們不覺得有人把炸彈放在船身，如果是有爆炸或有東西打進來，那我覺得應該是有東西打進來。如果是爆炸，就會造成不同的地方受損，但這只是推測或猜想罷了。」

國華產業高層13日曾表示，國華勇氣號油輪是先從船尾方向被疑似砲彈的東西擊中，導致輪機室起火，但船員把火勢撲滅了。

三小時後，船身同一側靠中央位置又被攻擊，當時船長認為已不再安全，下令所有船員搭救生艇逃生。

堅田豐14日說：「當砲彈打過來的時候，位置離水面還有好一段距離，因此肯定不是魚雷。」

美日雙方還有其他說法不一之處，國華產業高層指出，油輪遇襲是在左舷，但美方公開照片顯示的受損處及疑似水雷都在右舷。堅田豐也提到，國華勇氣號船員曾看到一艘伊朗軍方船隻在附近徘徊。

根據國防部公布的非機密情報資料，國華勇氣號遇襲後有一艘荷蘭船隻馳援，把船員都救起。

當時一艘伊朗海軍船隻無視美國海軍驅逐艦班布里奇號(USS Bainbridge)就在附近，迅速逼近荷蘭船，並要求交出所有日本油輪船員「以提供協助」，但國華產業指示船員不要上伊朗船，而是登上美艦班布里奇號。