影／說好的捐款呢？聖母院重建 法富豪至今未出1毛錢

2019-06-15 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）4月中因大火嚴重受損，當時法國各大富豪紛紛宣布慷慨解囊協助重建，總金額將近10億美元，但《美聯社》15日引述教會與業界人士說法指出，事發至今滿兩個月，這些富豪根本一毛錢都還沒捐。

聖母院迄今雇用多達150人進行重建，除官方撥出的預算外，「巴黎聖母院之友」（The Friends of Notre Dame de Paris）基金會6月開出第一張約410萬美元的私人捐款重建支票，來源包括美國人的捐款與法國國民給予聖母院基金會（Notre Dame Foundation）的小額捐助。

才剛剛結束紐約募款之旅的「巴黎聖母院之友」主席皮考（Michel Picaud）估計，九成捐款都來自美國金主。他說，聖母院在美國十分受到喜愛，美國人也非常慷慨，該組織的11位董事中，就有6人住在美國。

「（法國）大金主沒出錢，一毛都沒有。」 聖母院資深發言人菲諾（Andre Finot）指出：「他們點頭付錢的前提，就是要知道他們給的款項會用在什麼地方，而不是只用在工人的薪水。」

菲諾表示，這些富豪遲遲不簽支票，等著看重建計劃進度與爭奪合約。工程持續數周以來，聖母院被迫部分靠著慈善基金會資助第一階段重建。

聖母院受大火重創後，法國第二大精品集團開雲（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）率先宣布捐款1億歐元，法國最大精品集團LVMH執行長、法國首富阿諾特（Bernard Arnault）不落人後，亦宣布捐款2億歐元。

道達爾（Total）石油執行長潘彥磊（Patrick Pouyanné）及萊雅集團（L'Oreal）和最大股東貝登古家族，分別捐出1億及2億歐元。光是這四家法國企業捐款合計已達6億歐元（逾台幣200億元）。