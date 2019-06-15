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收了80萬移民後祕魯新規今生效 數千委國人最後搶進

2019-06-15 12:25聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

數以千計委內瑞拉民眾14日湧入秘魯北部邊界，希望在15日秘魯新移民規定生效前，入境秘魯。委國因經濟、人道危機，已有十分之一人口移民他國。

為了趕在15日秘魯新移民規定生效前，大批委國民眾14日從邊境城鎮通貝斯（Tumbes）入境秘魯，其中大部分為孩童。新規定要求委國民眾需有有效簽證及護照才得入境。

一名25歲委國媽媽帶著兩個小孩趕在15日前入境秘魯，她表示委國辦理護照費用為200-500美元，對一個月薪僅6美元的人根本不可能負擔，她希望可以成功抵達智利跟家人團聚。

委內瑞拉在總統馬杜洛領導下，經濟崩潰，面臨近代拉丁美洲史上最大移民危機，導致鄰國秘魯必須被迫接受移民潮。秘魯約有80萬委國移民，哥倫比亞有120萬委國移民。

聯合國上周表示，十分之一的委國人口（約400萬人），因該國經濟、人道危機移民他國。

秘魯移民署表示，近幾個月來，委國民眾移民秘魯平均一天約1500-2000人，但光是13日就有5849名委籍民眾由通貝斯進入秘魯。兩年前，秘魯針對委國移民增設法令，秘魯發送10萬張以上居民卡，讓委國移民可以合法工作、上學、使用健保系統。但因媒體及政客的渲染，讓秘魯害怕移民潮將提升犯罪率並導致薪資下降，因此推出移民新規定。

秘魯總統畢斯卡拉說，「秘魯已開放讓80萬名委國民眾入境，我認為向他們要求入境時出示簽證很合理」。

十分之一委國人口因經濟、人道危機移民他國。圖為14日大量委國民眾搶在秘魯15日新...
十分之一委國人口因經濟、人道危機移民他國。圖為14日大量委國民眾搶在秘魯15日新移民規定生效前，入境秘魯。歐新社
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秘魯新移民
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