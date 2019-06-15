伊波拉疫情擴大 為何世衛拒絕列為國際公衛緊急事件？

2019-06-15 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



世界衛生組織14日第三次拒絕將剛果民主共和國（簡稱DR剛果）爆發的伊波拉疫情，列為國際公共衛生緊急事件。儘管這波疫情已造成1411人死亡，專家表示，若列為國際公共衛生緊急事件，將會火上加油。

華爾街日報報導，世衛緊急事務委員會表示，這波伊波拉疫情擴散到區域外的風險仍低，未達國際公共衛生緊急事件標準。反之，若列為緊急事件恐有負面影響，包括對DR剛果旅遊、貿易限制，連帶衝擊經濟及至今對疫情控制做的努力。

去年8月伊波拉在DR剛果爆發後，至今至少2108人感染，其中1411人死亡。

世衛將「恐造成擴散全球的疾病」列為國際公共衛生緊急事件，提高全球警戒以有效控制疾病傳播。世衛過去曾將2009年的H1N1、2014年的小兒麻痺、2014年的西非伊波拉、2016年的茲卡病毒，列為國際公共衛生緊急事件。

世衛緊急事務委員會主席艾未茲蘭德（Preben Aavitsland）說，對DR剛果及鄰國來說，疫情是嚴重緊急事件，但未達國際公共衛生緊急事件標準。世衛過去曾兩度拒絕將伊波拉列為國際公共衛生緊急事件。

許多專家不認同世衛決定。曾經為世衛委員的古斯丁（Lawrence Gostin）說，如將伊波拉列為國際公共衛生緊急事件，只會讓疫情一發不可收拾。

這波伊波拉疫情已傳入鄰國烏干達。一名5歲男童自DR剛果東部進入烏干達，被檢測到伊波拉病毒，12日死亡，他的50歲祖母在隔天也因感染死亡。

地方及國際衛生組織無法控制這波伊波拉，疫情擴散至DR剛果伊圖利省及北基伍省。這將是全球第一次在衝突區爆發疫情。當地醫療機構、人員被攻擊、社區不信任，造成疫情無法得到控制。DR剛果衛生署表示，自1月以來，醫療機構遭42次攻擊，85名醫療人員傷亡。