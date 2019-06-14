印度哪裡惹毛川普？關稅優惠「被閃退」，逼莫迪找習近平、普欽取暖

2019-06-14 15:35 商業周刊 王秋燕／商業周刊



昔日印度是美重要戰略夥伴，一夕之間竟成了川普懲罰對象。 圖／美聯社 分享 facebook

就在川普（Donald Trump）先是突然宣布取消給印度的關稅優惠，後又發推特（Twitter）得意洋洋說他爭取到印度對美國哈雷機車進口關稅減半之際，6月13日印度總理莫迪（Narendra Modi）飛到中亞的吉爾吉斯，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）聚會，要一起「嗆」川普。

印度外交部已證實，這次藉著中國發起的「上海合作組織」年度會議名義，除了莫迪與習近平、普欽「金磚三國」領導人的會外會之外，與會各國領導人也將一起呼籲，抵制任何形式的單邊貿易保護主義政策。

印度與中國一直有著領土爭議的矛盾，卻因為在川普發動貿易戰下同病相憐，這是川普的失算嗎？莫迪能夠靈巧的駕馭美中之間槓桿？

印度不是美重要戰略夥伴？竟一夕成了懲罰對象

美國政府在6月5日正式取消印度普遍關稅優惠制度（GSP），形同給才剛連任成功的莫迪一記悶棍。印度各界的疑問是，美國不是支持印度崛起嗎？印度不是美國的重要戰略夥伴嗎？美國怎麼會把印度視為與中國一樣的貿易懲罰對象？

美國對印度貿易逆差不到250億美元，比墨西哥的750億美元、中國的4200億美元「小case」多了。且印度並未採取高關稅壁壘政策，在主要的貿易夥伴中，印度只有對美國存在順差，對其他國家都是逆差。

在產業競爭方面，印度除藥品外，其他產業並未對美國企業形成重大挑戰。儘管印度龐大的軟體人才，依賴著H-1B簽證獲得許多美國當地的工作機會，但這些高技術、低成本的人才，是美國科技業者發展不可或缺的力量，因此也不是川普反移民的主要對象。

那麼，印度到底哪裡惹毛了川普？

「川普先生正在他所有的列表項目上打勾，先是中國，接著日本響起警鈴，現在是印度，」倫敦國王學院教授潘特（Harsh V. Pant）在《紐約時報》的採訪中表示。 換句話說，川普在貿易問題與印太戰略願景上，顯然以前者為重，向多個貿易逆差對象施壓，以兌現他與其自由貿易、更要「公平貿易」的政見。

對美稅制質疑聲浪加上經濟無力，成莫迪最大難題

其實，根據印度出口組織聯合會（The Federation of Indian Export Organisation）估計，兩國雙邊貿易總額514億美元中，僅63.5億美元受惠於美國的普遍關稅優惠制度。印度國防研究與分析中心資深研究員巴魯（Sanjaya Baru）認為，以當前印度的經濟發展規模，大可以吸收這樣的衝擊，但問題是，美國這個世界上最富有的國家，打著「公平貿易」的名義瞄準貧窮國家，是有多「公平」？

他的質疑，也反映印度內部的民族主義是莫迪無法忽視的壓力。再加上，印度第一季經濟成長率減緩至5.8％，創下近5年來最低紀錄；失業率達6.1％，更是45年來的新高。印度央行6月6日也實施今年來第三度降息至5.75％。經濟問題已讓莫迪傷透腦筋，川普又來增加他的煩惱。

相較於日本首相安倍，在5月下旬賣力接待訪日的川普吃美食、看相撲、打高球，莫迪則飛向習近平展開的雙臂。

川普此舉可能失算？莫迪為拚經濟態度恐轉強硬

中國向來被視為印度最大的外交挑戰，不過，川普政府取消印度貿易優惠措施，或許已改變這一點。巴魯認為，美國與印度仍有許多區域安全共識，不過印度更得面對內部經濟發展和國防問題，莫迪政府或許考慮，有時需要與美國脫勾。這是川普採取倉促的貿易保護主義措施時，必須思考的層面。

《紐約時報》和CNN等報導都指出，美商臉書、亞馬遜、Google等大舉投資印度多年，瓜分大半印度6億網路人口的商機。莫迪政府為了拚經濟，尤其是強化印度企業的競爭力，自然會把國家利益擺第一，因此將會向一些損及印度經濟發展和當地企業利益的外國製造商、投資者提出訴訟，在回應貿易議題上的態度可能更強硬。

印度媒體則多揣測，因美國是印度第二大貿易夥伴，莫迪政府仍會審慎考慮應對措施，是否針對美國進口商品採取報復性關稅，預期16日莫迪從中亞歸國後會有比較明確的動向。

短期來看，川普透過高關稅政策的強硬態度，確實讓不少盟友國屈服；但從長遠來看，將會削弱美國與盟友的關係。在美國試圖壓制崛起的中國，兩強陣營界線越畫越明的形勢下，川普貿易戰炮火四射的結果，是否反而促使友好國家向中國靠攏？或許到了美國該清理貿易戰場、清點敵友數目的時候了。

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