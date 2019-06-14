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麻省理工學院重新考慮是否接受科大訊飛資助研究

2019-06-14 15:04經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

金融時報今天報導，美國麻省理工學院（MIT）已在重新考慮是否繼續接受中國「科大訊飛」資助該校的人工智慧（AI）研究案。路透昨天報導「科大訊飛」為中國新彊維吾爾自治區警方提供高科技維安設備，涉及嚴密監控、迫害人權等道德問題。

MIT是在去年6月開始與科大訊飛的學術合作，雙方簽下由科大訊飛資助三項有關AI研究方案的五年計畫。然而今年稍早，在2017年4月就開始接受科大訊飛資助，研究大數據的另一所美國大學羅格斯大學（Rutgers University），已經中止了雙方原本五年的資助合約。

MIT接受資助的「電腦科學與人工智慧實驗室」（CSAIL）原本表示，科大訊飛資助的三個研究，無涉立即應用，因此該實驗室認為繼續合作是適當的。CSAIL是MIT最大的研究實驗室。

科大訊飛告訴金融時報，該合作計畫的有關成員在此貿易戰敏感時期，無法對之評論。公司發言人說，MIT相關部門正在檢視雙方的研究合作關係。

路透昨天根據中國2016年採購公報，報導科大訊飛旗下一家子公司是新彊維吾爾自治區內喀什葛爾市警察局25組聲紋收集系統的獨家供應商。另外在2017年5月科大訊飛在其微信的官方帳號下，貼出消息公告該公司另一家子公司與新彊獄政局簽了策略合作架構合約。

北京當局近年在新彊維吾爾自治區的高度監控以及成立許多「再教育營」，已在西方世界引發對人權侵害的關切。人權維護運動人士說，運用聲紋科技可以協助當權者追蹤和辦別民眾。

中國AI科技大廠科大訊飛是美國川普政府列入考慮進行出口管制的多家中國科技公司之一。

科大訊飛去年在中國浙江國際智慧交通產業博覽會展出城市超腦。 新華社
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