剖腹產當派對來辦 巴西最新流行商機

2019-06-14 14:20 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



全國逾半數產婦 選擇剖腹

巴西剖腹產盛行，占該國生產55.5%。這種現象帶動新產業，為產婦親友舉辦剖腹產派對，把手術扮成像婚禮一樣隆重，親友也可以享受搖滾區快感，透過產房透明玻璃觀看生產過程。

華盛頓郵報報導，根據巴西衛生署，巴西是全球剖腹率數一數二高的國家。巴西超過一半的生產為剖腹產，占55.5%，其中84%由私人醫院操刀。

手術室裝透明窗 親友全程觀看

巴西剖腹現象帶動新產業，派對策劃、化妝師、餐廚業計畫把剖腹手術當成婚禮一樣隆重舉辦。在剖腹過程，產婦親友可透過手術室透明窗戶觀看。

在聖保羅的Sao Luiz私人醫院，產婦可以在房間內梳妝打扮，並向醫院以一天500美元租借總統套房，套房包括客廳、客用廁所、陽台、小吧台，供親友使用並舉辦派對。

巴西及其他衛生機構持反對意見，世界衛生組織表示，只有10%生產必須剖腹，他們長期致力降低剖腹生產率。

剖腹產致死率是自然產兩倍，媽媽與寶寶也需較長的恢復期。剖腹產費用比自然產高，雖然在有完善設備的私人醫院生產致死率低，但大量失血及傷口感染機會仍高於自然產。對寶寶來說，剖腹產與新生兒呼吸窘迫症候群、糖尿病、高血壓有較高關聯性。

巴西衛生署已採取措施降低剖腹產比率。2016年巴西政府下令禁止孕期未滿39周進行不必要剖腹產。

不過，巴西產婦偏愛剖腹是有根據的，巴西的健保系統不完善，醫生及護士沒有完善的資源可以在自然產時，長時間觀察、照顧產婦，剖腹產讓醫療人員可以在短時間內，較細微的掌控產婦動態。

巴西產婦科醫學會成員費爾禾（Olímpio de Moraes Filho）表示，剖腹產能符合部分家庭生活型態，像是職業婦女產婦，夫妻可以提早安排生產時間，以利親友團聚。