英媒呼籲：首相人選面對的挑戰不是年輕時吸毒

2019-06-14 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



倫敦標準晚報（London Evening Standard）的社論談英國首相人選面對的挑戰時指出，梅伊三年前準備不足即登上大位，保守黨這次再不能重蹈覆轍。競逐黨魁的人選，以及上任後的計畫，都應先經過詳細檢視。

然而，電視和電台本周最關切的問題竟然是：你年輕時用藥吸毒嗎？答案沒讓人意外，是的，這些候選人就像他們那個世代大部分的人一樣，多半曾嘗試過違法藥物。

前美國總統柯林頓承認曾吸食大麻是近30年前的事，歐巴馬坦承吸食古柯鹼已有25年，前英國首相卡麥隆說政治人物有權保有過去的隱私，也過了15年。現在該向前看，檢視首相人選要面對的更嚴肅問題。

先說最大挑戰：誰有解開英國脫歐僵局的計畫？揚言無協議脫歐並不可取，議會支持此案根本未過半。承諾重新與歐盟展開協商，並寄望愛爾蘭邊界備案問題消失，在歐盟其他地區行不通；如想通過現行脫歐協議版本，請留意梅伊已失敗三次；在此同時，沒有任何候選人敢提二次公投，何況是重新舉行大選。如果候選人想假裝他可以輕鬆達成現任政府沒達成的不可能任務，他們應該被質疑。

不管主張為何，這些候選人都該提出可行性證據。對於那些說10月底前英國可以脫歐的人，必須說明如何辦到？那些主張再延後脫歐的，也要說清楚這樣做如何有助於英國？民眾至少有權認真盤問想入主唐寧街10號的人，能提出什麼樣的脫歐計畫。其他的重大政見承諾也一樣。

選新黨魁同時也是迎接新想法的時刻，雖然不要求政策細節，但必須說清楚如何支付政見相關費用。大家都想要更多住房，但蓋在哪兒？民眾希望擁有更多社會照護，但不想繳更多的稅，許多政府對經費從哪裡來模楜以對。就算候選人主張借錢支應也沒關係，但必須解釋這代表國債增加，將來要加稅和減支。