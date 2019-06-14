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英保守黨黨魁首輪選舉 強生獲三成票拔頭籌

2019-06-14 09:41聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國保守黨13日舉行首輪黨魁選舉投票，前外長強生拿下114票，現任外長杭特排名第二獲43票，另外，有三名候選人沒過門檻遭淘汰。第二輪投票將在本月18日舉行。

路透報導，2016年英國脫歐公投時就主張脫歐的強生，在首輪黨魁選舉的國會議員投票中，拿下313票中的114票，得票率超過三成。緊追在強生之後為，現任外長杭特（43票）、環境大臣戈夫（37票）、前脫歐大臣拉布（27票）。另外，有三名候選人得票未過16票門檻遭淘汰，分別為李德森、哈波、麥可為。

英國議會試圖阻止無協議脫歐，無協議脫歐將嚴重打擊英國財經市場及全球經濟，然而部分候選人說這將會是英國準時脫歐的唯一辦法。

強生跳脫傳統的形象讓他贏得保守黨大部分人支持。他表示，英國在三年內錯過了兩次脫歐期限，英國必須在10月31日順利脫歐。若英國準備好無協議脫歐，歐盟則會遵從強生的論點移除北愛爾蘭邊境保護措施。但歐盟拒絕重新協商去年11月與梅伊談論脫歐協議，愛爾蘭也表示不會改變邊境保護措施。

第二輪黨魁選舉投票將在18日舉行，並在19、20日持續投票，直到候選人剩下兩名。最後，英國保守黨全國黨員將以郵寄投票的方式，在七月底前選出黨魁並接任英國首相。

分析家原認為，強生在國會議員及黨員的兩階段投票中，第一階段考驗較大，現在首輪搶下最高票，外界認為強生70%會當選保守黨黨魁，並接手英國首相。

英國保守黨13日舉行首輪黨魁選舉投票，英國前外長強生拔得頭籌拿下114票。圖為強...
英國保守黨13日舉行首輪黨魁選舉投票，英國前外長強生拔得頭籌拿下114票。圖為強生12日成立競選總部，發表演說。路透
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