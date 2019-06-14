因應中共海警軍事化 日將在釣魚台部大型直升機巡視船

2019-06-14 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本「產經新聞」報導，日本政府為加強釣漁台列嶼周邊「領海」警戒，海上保安廳將在做為最前線據點的石垣島部署最大級的大型直升機巡視船（PLH）。這將是第11管區海上保安本部（那霸）首度配備最大級別巡視船。

中國大陸公務船朝大型化、武裝化邁進，日本政府已經連續63天在釣魚台周邊海域發現中方公務船，創連續最多天紀錄。海上保安廳認為需要強化有事發生時的對應體制。

海上保安廳計畫在石垣島追加部署大型直升機巡視船（PLH），PLH約6500噸、全長150公尺，預定在2021年完成部署。目前，海保在釣魚台周邊已部署專責負責該海域的12艘大型巡視船。新部署的PLH雖不包含在專責體制框架內，但將做實質釣魚台海域警備的現場指揮船。

海上保安廳分析，海保目前保有1000噸級以上巡視船共67艘，中國大陸卻有145艘，雖然海保規畫至2022年再追加71艘，但對雙方勢力差進一步擴大仍感到憂慮。

報導指出，日本政府最近觀察到中國海警行動的改變。過去只要浪高達兩公尺程度，海警船就會中止航行，離開釣魚台周邊海域返航，但最近即使天候惡劣，海警船仍舊在海上待命，只要天候略為好轉隨即又展開海上行動。

海保人士分析，這種變化反映海警已從治安機構移轉到軍事組織，新指揮命令系統已正式運作。去年7月，中共海警加入了武裝警察部隊，現在6名幹部中有5人是軍人，過去一年間，海警的人事、組織已經完全轉變為「軍隊」。

自衛隊相關人士分析，海警的活動度過「宣示主權」的示威階段，可能邊透過測試日本的應對能力，邊調整自己的船隊陣型，提升作戰能力。海警將重點轉移到「軍事」後，將來可能改變不分晝夜、天候，反覆入侵日本領海與毗鄰水域航行進行「訓練」，日本方面的因應將越來越困難。

此外，海保評估需要加強「多方面作戰」實力，除了西南方因應中國大陸海洋擴張，須加強釣魚台列嶼周邊的警戒監視，日本海方面則要因應日本專屬經濟海域內的著名漁場「大和堆」不斷有北韓漁船越界非法捕魚。海上保安廳計畫至2022年追加部署4艘PLH、4艘大型巡視船（PL）、4架噴射飛機。今年三月剛舉行PLH黎明號下水儀式。