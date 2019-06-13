美國對伊朗態度強硬動作頻頻 中東情勢再升溫

2019-06-13 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



中東地區13日再傳油輪遇襲，是近一個月來第二起中東海上攻擊。雖然這起攻擊尚不清楚犯案組織身分，但美國在上月的油輪遇襲案直指伊朗為幕後黑手，且以制裁、增兵、武力部署、撤使館人員等多項手段威嚇，讓中東地區情勢及美伊關係更加緊繃。

伊朗政府上月8日宣布縮減核協議部分承諾，並批評美國總統川普一年前單方面退出核協議。在此之前華府已有動作，先是國務卿龐培歐上月2日表示，各國採購伊朗石油的豁免期已經結束，禁止各國向伊朗買油。國安顧問波頓上月5日宣布派遣林肯號航母打擊群和B-52轟炸機前往波斯灣。

白宮上月宣布將伊朗「革命衛隊」列為恐怖組織，原本預定訪問德國的龐培歐突然改變行程改訪伊拉克。

四艘沙國、阿聯及挪威油輪上月12日在阿曼灣遇襲後，美國隨即加派1500名軍力赴波灣地區。接著國務院上月15日宣布調升伊拉克旅遊警示至最高級，並下令伊拉克大使館及領事館非必要人員立刻撤離，一度引發美伊似將開戰的恐慌。

雖然美國總統川普已表明願意和伊朗對話，不會試圖推翻伊朗政府，只希望伊朗不要擁有核武。然而，美國政府的鷹派一直主張強硬對付伊朗。

波頓上月29日訪問阿聯時，直指伊朗是油輪攻擊事件嫌犯，卻一直未提出證據。他說：「在華府的所有人都知道，誰要為這起事件負責，不然你以為是誰幹的，在尼泊爾的某人？」德黑蘭當局直斥美方指控「可笑」。