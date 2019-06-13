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保守黨黨魁選舉議員投票 強生拔得頭籌

2019-06-13 21:54聯合報 記者張佑生╱即時報導

保守黨黨魁選舉首輪投票結果顯示，環境大臣戈夫、前外相強生、現任外相杭特（由左至右...
保守黨黨魁選舉首輪投票結果顯示，環境大臣戈夫、前外相強生、現任外相杭特（由左至右）得票領先。法新社
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英國保守黨黨魁選舉首輪投票13日結束，呼聲最高的前外相強生（Boris Johnson ）在333名黨籍國會議員當中拿下114票，得票率超過3成，領先群雄。第二名是現任外相杭特的43票，自爆曾吸食古柯鹼的環境大臣戈夫37票。前國會多數黨領袖李德森等3人沒有通過17票的門檻，率先出局。保守黨黨魁最終將於16萬名黨員選出，當選後就可繼任梅伊的首相。

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