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美眾院軍委會通過NDAA 支持對台軍售

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美眾院軍委會通過NDAA 支持對台軍售

2019-06-13 21:34聯合報 記者張加╱即時報導

美國聯邦眾議院軍委會13日通過2020財年國防授權法案，該委員會主席支持對台軍售...
美國聯邦眾議院軍委會13日通過2020財年國防授權法案，該委員會主席支持對台軍售。圖為美國與中華民國國旗。本報資料照片
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美國聯邦眾議院軍委會13日通過2020財年國防授權法案（NDAA），根據軍委會主席史密斯稍早公布的主席版本，認為美方應加強與台灣的防務合作，並應對台軍售，提升台灣自衛能力。

此外，參議院軍委會上月通過參院版NDAA，當時僅公布法案摘要，本月12日公布詳細內容；其中台灣部分指出，參議院的意見是，美方應加強與台灣的防務與安全合作，並應大力支持對台軍售。

參院意見還包括國防部長應推行有關加強台灣安全的交流政策，包括與台進行軍演的機會，國防部長也應考慮支持派遣美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分，且國防部長應讓美艦繼續定期通過台海。

眾院軍委會12日開始審議NDAA，直到13日上午才通過NDAA。一般在通過數周內公布法案詳細內容，史密斯（Adam Smith）已於10日公布主席版本，其中指出，軍委會認為，台灣關係法與六項保證為美台關係基石。

眾院軍委會認為，美國應加強與台灣的防務合作；美方應推行加強與台灣在安全方面的交流，包括與台灣進行軍演的機會，以及符合台灣旅行法的美台高級別國防官員交流。

眾院軍委會也認為，美方應提供防禦軍備給台灣，以提升台灣的自衛能力。此外，軍委會要求國防部長與國務卿協作，在今年10月1日前向相關委員會提交報告，以支持台灣實行其國防戰略，該報告應包括評估台灣現在和未來可能面臨的威脅，以及如何提供防禦軍備給台灣，以滿足台灣自衛所需等。

史密斯10日在華府智庫一場活動表示，他贊成對台軍售，最好讓中國大陸知道，若其企圖對台採取軍事行動，將付出更高代價。

軍委會通過後，將送交院會表決，待兩院各自表決通過，經協商並通過一致版本後，再送交總統簽署成法。

國防部軍售台灣旅行法
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