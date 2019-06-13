巴勒斯坦中東喊話 勿信美和平計畫

2019-06-13 21:06 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「美國只是想拿錢收買你們，合法化以色列的侵佔！」巴勒斯坦官方近日積極向周圍大國宣傳，抵制美國總統川普提出、在巴林首都麥納麥召開的「中東和平經濟對話」，巴國尤其呼籲埃及、約旦兩個中東大國不要被美國騙，否則就會助長以色列氣燄，並且讓阿拉伯世界分裂。

用金錢洗白以侵占

根據《半島電視台》報導，美國白宮資深官員表示，埃及跟約旦將會參加6月底在巴林首都麥拉麥，由美國主導的中東會議。對此，巴勒斯坦官方於近日在黎巴嫩首都貝魯特召開的官方會議表示，川普的「中東會議」只是要合理化他們跟以色列在巴勒斯坦的開發計畫。

巴勒斯坦對於川普要促進他們經濟的說法十分感冒，他們呼籲埃及跟約旦不能參加美國的經濟會議，否則就是合法化以色列政權侵占西約旦河、戈蘭高地的暴行。黎巴嫩政府隨後也宣布，不會參加麥拉麥的和平會議，而且還會在6月25、26兩天在該國首都貝魯特舉辦會議，反對美國同時舉辦的巴林和平會議。

承認巴的國家地位

約旦政府的發言人也表示，如果川普要推動有關巴國的和平計畫，一定要基於承認兩國，也就是巴勒斯坦跟以色列都是國家的平等身分，坐上談判桌將政治問題解決後，才可談有關該區的商業或是其他問題。

不過國際危機組織的觀察家巴可尼受訪時則分析，埃及跟約旦都跟美國軍購甚多（去年兩國分別向美軍購13億、4.4億美金），在吃人嘴軟、拿人手短下，美國當然希望跟以、巴鄰近的兩國可以展現較和緩的態度。

雖然《以色列時報》提到，伊拉克也不會參加這次會議，但埃、約兩國長久以來都算中東的意見領袖，在目前都還沒表態下，後續兩國是否扈從美國是外界觀察的重點。

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