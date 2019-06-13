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男男性愛視頻網路瘋傳 大馬經濟部長否認是主角

2019-06-13 20:17聯合報 記者張佑生╱即時報導

馬來西亞政壇驚傳部長級人士被拍男男性愛片且傳上網，男主角之一是經濟部長阿茲敏！

阿茲敏13日坦承，他認識男男性愛視頻中自稱為男主角之一的原產業副部長高級機要秘書哈茲阿茲，但兩人並不熟悉，他相信對方只是遭人利用的棋子。

阿茲敏13日在性愛視頻風波後首度公開亮相，出席雪蘭莪州發展機構舉辦的開齋節開放門戶活動。他心情極佳，頻頻與出席者互動，似乎並不受風波影響。

阿茲敏在離開前受詢時指出，他知道哈茲阿茲這號人物，因為對方是人民公正黨黨員，曾經退黨加入國陣，後來希盟在大選勝出後又重返公正黨。

阿茲敏否認自己就是貌似內閣部長男男性愛視頻中的主角，並指這是策劃多時的政治陰謀，目的是要打擊他的聲譽及摧毀他的政治事業。

哈茲阿茲再爆料。他堅稱，唯一有可能錄製性愛短片的人只有經濟事務部長阿茲敏，並指他與阿茲敏從三年前到現在，共發生四次性關係。

哈茲阿茲12日凌晨發布視頻承認自己與阿茲敏發生性關係後便神隱一整天，他13日早上11時50分左右再發帖，指他與阿茲敏自三年前一共有過四次同性性愛關係。

他表明擔心會有更多的視頻被洩露，而阿茲敏作為一名部長可以推諉，甚至可能獲得總理馬哈迪的全力支持。他說：「只有真相可以讓我自由，因為我擔心我的家人和我的安全。我希望公眾能夠看到你（阿茲敏）是真正的操縱者。」

馬來西亞經濟部長阿茲敏捲入性愛視頻事件，馬國總理馬哈迪表示，不相信這些性愛視頻屬實。

馬哈迪12日晚在沙亞南出席活動後接受記者訪問時，向阿茲敏投以信任票。他指出，這是有心人士的齷齪手段，企圖達成某些政治目的。

提到這件事跟爭權奪位有關，馬哈迪說，不知道誰是幕後藏鏡人：「我不知道是誰幹的，但這種手段不應該出現在馬來西亞。太過骯髒。」

馬來西亞經濟部長阿茲敏否認是男男性愛視頻主角。新華社資料照片
馬來西亞經濟部長阿茲敏否認是男男性愛視頻主角。新華社資料照片
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