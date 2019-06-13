影／HBO車諾比影集爆紅 網美在核災地秀身材挨轟

2019-06-13 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



忠實還原1986年車諾比核災的HBO頻道迷你影集「核爆家園」（Chernobyl），播出後獲得劇評家與觀眾高度評價，正帶起當地的觀光熱潮，然而不少IG網美卻在參訪時擺拍裸露不莊重的照片，引發外界抨擊。該劇執行製作兼編劇馬欽（Craig Mazin）特地呼籲遊客應「尊重該地發生的悲劇」。

根據報導，2018年有約6萬人赴車諾比電廠周邊約30公里的車諾比強制疏散區（Zone of Exclusion）與附近的廢墟城市普利皮亞季（Pripyat）觀光，有旅行社稱影集已讓夏季遊客數預約數大增四成。

到車諾比一遊的觀光客包括許多IG用戶，但不少以災區地標為背景的照片都頗引人側目。有人笑容燦爛與遠方核電廠合影，有人濃妝豔抹戴上防護面罩與頭套拍照後特意標記，顯示自己人在強制疏散區；還有人故作勇敢，拿蓋格計數器想證明災區仍有輻射線。

其中，遭到最猛烈抨擊的，要屬網美「nz.nik」在禁區拍照。她脫下身上生化防護裝，僅穿內褲裸背入鏡，還有一張僅穿內衣褲入鏡的照片，讓她一口氣增加近4000名追隨者。

眼見IG上三不五時就有這些照片還加上連結核災的煽動性標籤，「核爆家園」執行製作馬欽11日上推特寫道，雖然影集激發車諾比觀光潮很棒，但他也看到四處流傳的照片。當觀光客到車諾比一遊時，請記住當地發生慘絕人寰的悲劇，要尊重那些受苦難的人。

許多義憤填膺的網友也找上這些IG用戶興師問罪，留言指責他們「真該為自己感到羞恥」、「這照片太不尊重死者，是有多麻木不仁？」、「在那地方喪命的人死狀悽慘，尊重點」、「真可恥，這是侮辱在車諾比罹難的人們記憶」。