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日本自衛隊運飛彈 竟然掉在高速公路上

2019-06-13 16:54聯合報 記者張佑生╱即時報導

日本自衛隊傳出運送飛彈結果掉到馬路上的消息。美聯社資料照片
日本自衛隊傳出運送飛彈結果掉到馬路上的消息。美聯社資料照片
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日本共同社報導，東日本高速道路公司13日接報稱，上午9點45分前後，一輛正在栃木縣北關東高速公路上行駛的航空自衛隊車輛所裝載的彈藥發生了散架。據航空自衛隊與警方透露，當時車輛裝載了8枚短程地對空誘導彈實彈，堆成3層。據悉，彈藥每枚重190公斤，進行了不引爆處理，沒有爆炸之虞。

為在栃木縣壬生停車區進行重新裝載作業，警方從上午11點半起實施了1小時40分鐘交通管制，禁止東西雙向車輛進入該停車區。

據空自透露，上述車輛當時正從茨城縣百里基地向石川縣小松基地運送短程地對空誘導彈。有其他車輛駛入停車區，進行重新裝載作業。

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