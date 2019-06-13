「酒駕」無人機 日本祭重罰 最高關1年

2019-06-13 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



喝酒不開車是常識，酒後操作無人機該怎麼處理？日本國會13日通過新法，酒後操作無人機最高將面臨1年刑期。無人機重量在200克以上，可能被罰30萬日圓。

另外，無人機表演危險特技，像是高速俯衝，可能會被罰50萬日圓。運輸省官員告訴法新社：「我們相信酒後遭作無人機跟酒駕一樣危險。」