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「酒駕」無人機 日本祭重罰 最高關1年　

2019-06-13 16:43聯合報 記者張佑生╱即時報導

喝酒不開車是常識，酒後操作無人機該怎麼處理？日本國會13日通過新法，酒後操作無人機最高將面臨1年刑期。無人機重量在200克以上，可能被罰30萬日圓。

另外，無人機表演危險特技，像是高速俯衝，可能會被罰50萬日圓。運輸省官員告訴法新社：「我們相信酒後遭作無人機跟酒駕一樣危險。」

日本無人機事故愈來愈多，迫使當局立法管制。法新社
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酒駕
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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