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救助墨國非法移民 總統宣布：賣「專機」籌款

2019-06-13 12:29台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

墨西哥總統歐布拉多希望能將賣掉總統專機的錢投入難民救助，但引發國內質疑可行度不高...
墨西哥總統歐布拉多希望能將賣掉總統專機的錢投入難民救助，但引發國內質疑可行度不高。（Photo from Wikipedia）
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賣飛機解決移民問題，跟美國打好關係！墨西哥總統歐布拉多12日宣布，將把出售總統專機的獲利，投入救助非法移民。由於近日美國以墨西哥沒有控管非法移民為由，對該國加徵關稅。外媒分析，兩國在新北美自由貿易協議（USMCA）下經濟交流甚廣，墨西哥希望透過此舉，緩解美國加徵關稅的態勢。

根據《紐西蘭國家廣播電台》報導，歐布拉多在演說中宣布，將會把這筆錢救助窮苦難民，讓他們不需要逃往美國才能謀生。當初政府以2.18億美金購入這台波音787夢幻客機，歐布拉多表示，預估這台飛機將以1.5億美金賣出。另外，墨西哥政府還打算陸續將政府的60台飛機跟70台直升機賣出。

由於美墨邊境非法移民問題持續困擾美國，因此川普近日也宣布，對墨西哥進口貨物課徵5%關稅，希望該國能對移民採取近一步的行動。根據《猶加敦時報》報導，歐布拉多在12日被媒體問到會不會在邊境加派人手，他表示已經編列預算，預計派6千位國民兵到南邊與瓜地馬拉接壤的邊境，不讓非法移民進入墨西哥。

拿稅收幫別國難民

不過賣飛機的行為引發該國輿論強烈反彈。墨西哥媒體普遍批評，總統是把納稅人的錢用來幫助不是墨西哥籍的難民。另外，其實歐布拉多去年當選以後就開始賣飛機，可是到目前為止仍乏人問津，而且美國的關稅懲罰45天後就到期了，飛機能否在處罰結束前賣出，也是未知數。

美國《CNN》也提到，川普政府威脅墨西哥，如果沒有趕快解決移民問題，他們會逐月調升墨國對美進口關稅比例。墨西哥在跟美國就USMCA談判時，已經被美國取消許多優惠，因此面對這波加徵關稅，墨國政府也希望能儘速解決，避免拖太久導致國內經濟受損。

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