伊朗總統會安倍要求美終結經濟戰 隻字未提美伊對話

2019-06-13 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



伊朗總統羅哈尼表示，中東情勢緊張的起因是美國挑起的經濟戰爭，如果這種情況停止，將會取得正面發展，「伊朗也不希望見到戰爭」，強調若要緩解緊張情勢，美方必須採取行動，包括解除對伊朗的制裁。對於與美國直接對話，羅哈尼之字未提。

美國與伊朗對立使中東情勢軍事緊張升溫，日本首相安倍晉三出任美伊調人，12日飛抵伊朗首都德黑蘭訪問，隨即與羅哈尼舉行了領袖會談，這是日本首相暌違41年訪問伊朗。

會談在日本時間12日夜裡10時30分左右開始，先以兩人一對一方式，隨後擴大雙方幕僚共同參與，時間大幅超過預定時程，耗時兩個半小時才結束。13日凌晨雙方舉行了聯合記者會。

據NHK等日媒報導，羅哈尼表示，中東地區軍事緊張的起因在於美國挑起的經濟戰爭，如果經濟戰爭結束，就可以確保地區穩定。他感謝安倍為緩解區域情勢訪問伊朗。但同時，羅哈尼也表態，無意與美一戰，伊朗不會是啟動戰爭的一方，但若遭到攻擊，伊朗也會採取果斷措施，對美進行牽制。

安倍表示，中東的和平與穩定，不僅對區域產生影響，對全球繁榮也至關重要。自古以來，伊朗一直是中東的大國，確保中東的和平安定，有賴伊朗發揮建設性角色。安倍再次表態支持伊朗核協議。羅哈尼回應，伊朗希望維持核協議，現在採取的措施都是以核協議第36條為基礎。

迄今，美伊調人一直由歐洲主要國家擔任，日本在伊朗核問題上是局外人，但歐洲國家與美國的關係惡化，且各國政權基礎弱化，相對地凸顯出日本作用。日本與美國是盟友，同時與伊朗維持著傳統友好關係，安倍希望利用這一基礎為雙方調解。但就在安倍訪問伊朗同時，美方宣布對伊朗追加制裁。羅哈尼在聯合記者會中對於與美國對話一事，隻字未提，目前仍看不到緩解局勢的契機。

安倍今日下午將與伊朗最高領導人哈米尼會談，這也是日本首相首度與伊朗最高領導人會談。哈米尼握有超越總統權力，掌握國政最終決定權，日本將這場會談視為打破僵局的關鍵。安倍在與羅哈尼聯合記者會中表示，他對於哈米尼從宗教觀點反對核武器等大規模毀滅性武器表示深深敬意。

今年是日本與伊朗建交90周年，在兩國關係上，雙方都同意兩國關係上推進進一步發展。對日本投資伊朗的港口建設、進口原油表示了關切。安倍也關切伊朗自三月以來洪災造成的嚴重災損，為修復供水設施和提供醫療產品，有意透過世衛組織（WHO）緊急撥款援助2億7000萬日圓的想法。