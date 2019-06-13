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牽制大陸 美日航艦南海軍演

2019-06-13 00:58聯合報 東京記者蔡佩芳／十二日電

在南海進行聯合訓練的美核動力航艦雷根號（左）與日本護衛艦出雲號（右）。 圖／取自...
在南海進行聯合訓練的美核動力航艦雷根號（左）與日本護衛艦出雲號（右）。 圖／取自日本防衛省海上幕僚監部新聞稿
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日本防衛省十二日發布新聞稿，日本海上自衛隊最大級出雲級護衛艦「出雲號」與美國核動力航艦「雷根號」十至十二日在南海展開聯合訓練。此舉被視為自由開放印太地區構想一環，意在牽制向海洋擴張的中國大陸。

新聞稿指出，日方參與聯合演訓的除了出雲號，還有「村雨號」、「曙號」，美國海軍出動航空母艦雷根號在內數艘艦艇，雙方進行了各種戰術訓練，目的在提升海上自衛隊的戰術技能，並強化與美國海軍的合作。海上自衛隊上次與美國航空母艦在南海進行聯合訓練是去年八月。

海上自衛隊四月卅日起實施印度太平洋方面派遣訓練，出雲號與村雨號遠航至南海、印度洋，至七月十日為止，將陸續停靠新加坡、馬來西亞等沿岸國家進行交流，除與東南亞各國海軍進行聯合訓練，也參與美日印菲、美日法澳等多邊聯合訓練，凸顯日本海自艦隊存在感；曙號則在本月追加派遣南下。

產經新聞指出，南海是包括日本在內各國重要海上運輸航線，但中國大陸將其視為「核心利益」，不惜違反國際法修築人工島軍事據點。日本政府認為與做為軍事力象徵的美國航空母艦進行聯合訓練，可對中形成強有力牽制。

為了因應中國大陸海洋擴張，強化太平洋海域的防禦體制，日本政府已決定進行出雲級護衛艦航艦化改裝。改裝後將搭載從美國採購可垂直起降的最尖端匿蹤戰機F-35B運用，也讓出雲級護衛艦被視為美日防衛合作的象徵。

日本現有出雲號、加賀號兩艘出雲級護衛艦，美國總統川普五月底訪日時，曾與日本首相安倍晉三共登加賀號視察。

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