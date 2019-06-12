塗鴉大師班克西發表新作 諷刺英國脫歐鬧劇

2019-06-12 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



知名英國街頭塗鴉畫家班克西（Banksy）11日在社群網站上傳新作，再度以英國脫歐為主題，關上的鐵捲門諷刺脫歐亂象。

這幅塗鴉以歐盟旅客抵達倫敦希斯洛機場後見到的登機門為背景，原本應開放讓旅客通過的鐵捲門不但拉下，還上了鎖，門上寫著「KEEP OU」，遺落的T字在靠近地板的老鼠手上，牠拿著T字敲壞同樣有著T字的鎖頭。