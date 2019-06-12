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日本恢復商業捕鯨 綠色組織表遺憾

2019-06-12 17:31台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

商業捕鯨在1986年就被禁止，不過，日本卻刻意躲避以其他名義持續捕鯨。 台灣醒報...
商業捕鯨在1986年就被禁止，不過，日本卻刻意躲避以其他名義持續捕鯨。 台灣醒報（擷自Flicker）
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日本一意孤行，決定今年7月起恢復商業捕鯨。雖然日本曾加入國際捕鯨委員會並超過30年未進行商業捕鯨活動，但期間仍不時傳出以其他名義捕鯨。對於日本這次片面決定重啟商業捕鯨行為，當地綠色和平組織表示遺憾。

據《英國獨立報》報導，日本是在1982年加入國際捕鯨委員會（IWC），並從1986年起停止商業捕鯨活動，不過，期間仍以科學研究為由進行捕鯨。

據當地媒體報導，從今年7月1日起，日本5艘漁船將在當地海域捕喙鯨並為期2個月，之後再前往日本東北部海域捕小鬚鯨。日本目前並沒有被許可可在國際水域上捕鯨。

據統計，2017年11月至隔年3月，日本以科學研究名義捕鯨，一共捕到333隻小鬚鯨，其中122隻是懷胎的母鯨。

即使恢復捕鯨，當地對於鯨魚肉需求已來到史上新低。在1960年代，當地每年約吃掉20萬噸鯨魚肉，但目前規模僅剩5,000噸，相關產業聘僱員工約1,000人。

日本綠色和平主任高田久代表示，「由於氣候變遷、工業化漁業和塑膠污染導致海水溫度升高與酸化，讓我們的海洋及其生態系統受到威脅，鯨魚也受到氣候變遷、塑膠污染、石油勘探及工業化捕撈衍生的誤捕極大影響。」。

據《紐西蘭媒體Stuff》報導，日本是在去年12月宣布退出IWC，當時內閣官房長官菅義偉表示，恢復捕鯨符合日本以科學證據為基礎促進海洋生物資源可永續利用的基本政策，他也對於IWC作法著重在保護鯨魚數量表達失望。

這次日本正式恢復捕鯨，將只在日本領海與沿海323公里專屬海域進行，不會在南極與西北太平洋海域，也就是過去大部分研究捕鯨活動進行的區域。

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