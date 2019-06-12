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下台倒數！英國首相梅伊想留下這個政績

2019-06-12 15:54聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國首相梅伊欲在下台前留下一些政績，她推動修法在2050年前達到淨零碳排放（net zero carbon emissions）目標，使英國成為第一個達成淨零碳排放的經濟大國，。

梅伊周三（12日）將在國會提出「氣候變遷法」修正案，將使英國成為G7國家中第一個將淨零碳排放寫入法律的國家。

環保團體表示歡迎，但對於梅伊的計畫將允許英國透過國際碳信用額度（carbon credits）機制達成目標感到失望。根據此機制，一國若超標，可以向其他國家購買碳信用額度。

財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）表示，欲達到該目標，估計將有1兆英鎊的開銷，恐造成公共服務預算刪減。首相府上周否認韓蒙德的說法。

2050年達到淨零排放目標以行政立法性文件（statutory instrument）加入修正案，意味不需要國會議員表決通過

法國今年提出淨零排放法案，其他較小國家像是芬蘭已設定在2035年達標，挪威則在2030年。

英國氣候變遷委員會建議達標日期設在2050年。不過梅伊拒絕該委員會針對國際碳信用額度的意見，委員會主席古莫（John Gummer）上月表示，不使用國際碳信用額度「至關重要」。

梅伊表示，英國在工業革命中引導世界創新，現在我們也必須領導世界走向一個更乾淨、更環保的成長。

梅伊下台前拚政績，在2050年前達成淨零排放目標。美聯社
梅伊下台前拚政績，在2050年前達成淨零排放目標。美聯社
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