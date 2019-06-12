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金正恩胞妹金與正今晚赴板門店 弔唁金大中遺孀

2019-06-12 15:00聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）12日晚間將前往板門店，向李姬鎬致上哀悼之意。美...
北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）12日晚間將前往板門店，向李姬鎬致上哀悼之意。美聯社
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南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日晚間逝世，南韓統一部12日表示，北韓領導人金正恩的胞妹金與正將於12日訪問南北韓非軍事區（DMZ），向李姬鎬致上哀悼之意。

路透報導，北韓表示，金與正將在12日晚間前往板門店。預期會與南韓官員見面。

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬（圖中照片者）10日晚間逝世。 美聯社
南韓前總統金大中遺孀李姬鎬（圖中照片者）10日晚間逝世。 美聯社
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北韓南韓金與正
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