海地記者揭弊遇害 媒體質疑政府下黑手

2019-06-12 14:48 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



政府雇人殺媒體？海地11日發生記者佩松揭發政府貪污後，遭槍擊身亡的事件。海地總統摩依士因貪汙引發抗議，在抗議現場許多記者遭到攻擊，但只有佩松因此身亡。這讓當地記者協會不滿，抨擊政府限制新聞權，殘害言論自由。不過抗議現場也有民眾攻擊媒體，整件事陷入羅生門。

根據《半島電視台》報導，由於在摩依士執政下，官員貪污新聞頻傳，引發許多民眾上街抗爭，而佩松在11日下午開車回家時遭到不明身分槍手狙擊身亡。「媒體的工作就是讓大眾知道所有資訊。」海地記者協會則發出聲明，抗議政府沒有維護最基本的新聞自由。

不過在抗議現場也有民眾認為，某些媒體只是替政府發聲的國家機器，因此在抗議時，許多記者也遭到攻擊。當地媒體Le Nouvelliste的攝影師就曾遭到橡膠子彈攻擊，而海地國家電視台的影音記者也在拍攝抗議現場時，受到民眾威脅要攻擊他。

雖然摩依士曾對佩松被殺一事發表聲明，表示這對海地的新聞自由是重大打擊，他嚴重譴責這種罪大惡極的行為，不過這也難掩海地政府的貪污醜聞。海地最高法院上禮拜的報告指出，摩依士侵占了海地跟委內瑞拉貸款修馬路的錢，而這只是許多貪汙案件的冰山一角。

《邁阿密先驅報》提到，雖然不清楚是誰殺了佩松，但這已經引發海地民間跟官方更嚴重的對立，學校已經關閉，商家雖然有短暫營業，但很快幾乎每個地方都是鐵門深鎖，美國也將旅遊警告提高至第4級，建議民眾非必要不要前往，海地舉國陷入越來越嚴重的動亂。

海地記者因揭貪遭殺害引發爭議，也讓該國情勢更加動盪。（Photo from wikipedia） 分享 facebook

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