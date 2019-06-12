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鼓吹兩韓和平 南韓女權先驅李姬鎬逝世

2019-06-12 13:48世界日報 編譯中心／綜合11日電

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬，10日晚間在首爾新村延世大學醫院逝世，享耆壽96歲。南韓總統文在寅表達哀悼，並稱讚李姬鎬是南韓的民主主義者。

韓聯社報導，李姬鎬生於1922年，畢業於國立首爾大學師範系，後來到美國留學。回國後，她在梨花女子大學任教，同時擔任南韓基督教女青年會（YWCA）理事，投身女權運動。

1962年，李姬鎬與金大中結婚，成為金大中最親密的政治夥伴。金大中曾經歷流亡美國、遭綁架、入獄、被軟禁等諸多磨難，李姬鎬一直陪伴左右。1980年代金大中被控叛國而判處死刑時，李姬鎬積極在國際社會發聲營救金大中，還致信時任美國總統卡特。

1997年，金大中第四次參選當選總統，李姬鎬以第一夫人身分協助金大中處理當時南韓的外匯危機，還成立多個女性團體，鼓勵女性從政。

2000年南北韓舉行歷史性高峰會時，李姬鎬陪同金大中訪問平壤，與當時北韓領導人金正日會面。金大中2009年逝世後，她成為金大中支持者的精神領袖，持續鼓吹兩韓和解並積極支持援助北韓。

南韓總統文在寅在社群網站上發文哀悼李姬鎬逝世。他說，李姬鎬是南韓第一代女權運動家，也是一名民主主義者，很遺憾由於她的身體情況不允許，去年未能與他一同訪問平壤，相信金大中和李姬鎬此時此刻也堅定支持朝鮮半島和平。

北韓可能派團弔唁

北韓過去曾多次派遣弔唁團，出席對改善南北韓關係有貢獻的南韓人士葬禮，這次北韓是否派團赴南韓弔唁李姬鎬引發關注。

李姬鎬生前為出席金正日葬禮訪問北韓時，金正恩給予高規格禮遇，同時她也是金正恩執政後首次會見的南韓人士。部分觀點據此推測，北韓此次派弔唁團的可能性較大。

李姬鎬(左)2000年曾陪同時任南韓總統金大中(右)訪問平壤，時任北韓領袖金正日...
李姬鎬(左)2000年曾陪同時任南韓總統金大中(右)訪問平壤，時任北韓領袖金正日(中)親自到機場迎接。 (路透資料照片)
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一名弔唁人士11日到設在首爾延世大學醫院的李姬鎬靈堂致哀。（美聯社）
一名弔唁人士11日到設在首爾延世大學醫院的李姬鎬靈堂致哀。（美聯社）
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南韓北韓文在寅
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