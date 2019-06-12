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朝向去碳化社會 日本戰略仍未放棄核電與燃煤

2019-06-12 11:18聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本政府11日內閣會議上敲定應對全球暖化長期戰略，設定2050年達到溫室氣體排放量減少八成，並以本世紀下半盡早實現溫室氣體排放量為零的「去碳化社會」。但同時，戰略中未放棄燃煤火力發電，明確指出活用核電，但要降低兩者依存度。

此次戰略強調技術革新，實現「環境保護與經濟成長並進的良性循環」，將太陽能、風能等再生能源定位為主力電源，全力改善發電效率並增強輸電網，以達成再生能源大量導入。同時將推進發電站排放的二氧化碳回收再利用，降低氫能價格以擴大氫能利用。

戰略中沒有改變活用煤炭火電的方針，對於排放大量二氧化碳的燃煤火力發電，戰略中描述將推進減少低效能的燃煤發電；對於核能發電部分則提出，必須恢復社會信任，控制事故風險、放射性核廢料處理與核電廠退役等問題的對策至關重要。

每日新聞等指出，專家會議在研議草案過程中，主席提案主張由長期來看，應全面廢止燃煤發電，但面臨經濟界出身的委員強烈反對，最後表述被改為「降低依賴程度」。共同社分析，長期戰略未轉向全球正逐步邁向的去燃煤發電，其中也顧慮到為了向發展中國家出口燃煤發電，留下了餘地。未放棄燃煤發電也引發環保團體批評，認為戰略內容與全球暖化對策背道而馳。

2020年將正式生效的全球變暖對策「巴黎協定」要求各國製定長期戰略。在七大工業國（G7）中，剩下日本與義大利尚未向聯合國提交戰略。日本政府將在周末在長野縣舉行二十國集團（G20）能源與環境部長會議中報告日本的長期戰略，並在月底二十國集團（G20）大阪峰會前向聯合國提交，向國際展現日本也在積極面對態度。

G20再生能源核電

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