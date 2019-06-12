日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本長崎大學核武器廢除研究中心公佈最新估算結果，全世界9個國家截至6月擁有約1萬3880枚核彈頭。數量比去年減少了約570枚， 創2013年低點。但該中心指出，中國大陸、北韓、印度、巴基斯坦有增加傾向，且隨著核武器品質提升，使用的危險性正在加劇。

長崎大學核武器廢除研究中心根據世界各國政府、專業機構公布的資訊與研究人員文獻為基礎，進行了估算。

根據統計，各國中核彈頭最多的是俄羅斯，約為6500枚；其次為美國約6185枚。法國約300枚、中國大陸約290枚、英國約215枚、巴基斯坦約150枚、印度約130枚、以色列約80枚、北韓約20至30枚。其中，北韓推測數量比去年增加了10枚。

報告分析核彈頭數量減少的主要原因，在於美國和俄羅斯履行新削減戰略武器條約（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）。但在今年二月美國與俄羅斯傳出可能廢棄中程飛彈條約(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF)，此舉可能核武保有國核軍事擴張。