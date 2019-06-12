親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

現場直擊／那晚，我在香港政府總部外「反送中」

他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚

2019-06-12 10:56聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本長崎大學核武器廢除研究中心公佈最新估算結果，全世界9個國家截至6月擁有約1萬3880枚核彈頭。數量比去年減少了約570枚， 創2013年低點。但該中心指出，中國大陸、北韓、印度、巴基斯坦有增加傾向，且隨著核武器品質提升，使用的危險性正在加劇。

長崎大學核武器廢除研究中心根據世界各國政府、專業機構公布的資訊與研究人員文獻為基礎，進行了估算。

根據統計，各國中核彈頭最多的是俄羅斯，約為6500枚；其次為美國約6185枚。法國約300枚、中國大陸約290枚、英國約215枚、巴基斯坦約150枚、印度約130枚、以色列約80枚、北韓約20至30枚。其中，北韓推測數量比去年增加了10枚。

報告分析核彈頭數量減少的主要原因，在於美國和俄羅斯履行新削減戰略武器條約（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）。但在今年二月美國與俄羅斯傳出可能廢棄中程飛彈條約(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF)，此舉可能核武保有國核軍事擴張。

該中心主任吉田文彥指出，美、俄核裁軍的努力陷入停滯的背景下，雖然數量略為降低，但隨著核技術推進，很難認定核武縮減有成果。加上小型核彈頭開發技術發展，將核武做為常規武器使用的風險正在增加。中國大陸、印度、巴基斯坦搬運核彈頭的手段多樣化，「各國相互疑神疑鬼，有陷入核軍擴惡性循環的風險。」

日本長崎大學核武器廢除研究中心公佈最新估算結果，全世界9個國家截至6月擁有約13...
日本長崎大學核武器廢除研究中心公佈最新估算結果，全世界9個國家截至6月擁有約13880枚核彈頭。圖片翻攝日本長崎大學核武器廢除研究中心發表新聞稿。
分享

核武俄羅斯北韓

相關新聞

川普不容許CIA吸收金正男為線民 衛報：他又力挺敵人

2019-06-12 10:30

牽制中國 美航艦雷根號與日出雲號等在南海聯合訓練

2019-06-12 09:21

美提大阪川蒲峰會構想 俄抱怨八字沒一撇

2019-06-12 09:10

英相爭奪戰 演成十搶一

2019-06-12 00:10

10歲參加阿拉伯之春13歲被捕 18歲青少年面臨死刑

2019-06-09 12:12

安倍出發訪伊：盼為中東和平穩定發揮作用

2019-06-12 10:54

美前駐中大使羅德：台海緊張中國要負責 美應支持台灣

2019-06-12 09:38

1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…

2019-06-12 08:00

川普：收到金正恩很棒的信 不排除很快川金會

2019-06-12 04:56

南韓女權第一人 李姬鎬逝世

2019-06-12 00:06

安倍今訪伊朗 川普熱線叮嚀

2019-06-11 23:57

各界全力聲援 俄打貪記者被捕5天後獲釋

2019-06-11 22:46

日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面

2019-06-11 22:05

多瑙河事故船打撈上岸 再尋獲4遺體

2019-06-11 21:18

培訓土耳其F-35戰機飛行員 美國說停就停

2019-06-11 18:32

泰王任命帕拉育為總理 新內閣月底就位

2019-06-11 18:06

產油的委內瑞拉竟鬧汽油荒 排隊24小時才能加到油

2019-06-11 17:57

日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方

2019-06-11 16:48

遼寧號時隔3年通過日本海域 多艘中國艦艇伴航

2019-06-11 16:00

金大中遺孀李姬鎬逝世 北韓是否派團弔唁引關注

2019-06-11 15:44

納粹再現？德擬用數位助理蒐集個資

2019-06-11 15:43

英法關係惡化？強生喊扣脫歐費 法批主權違約

2019-06-11 15:42

賽國逮捕土船員 地中海陷緊張局勢

2019-06-11 15:42

馬利再爆種族屠殺 近百人喪生

2019-06-11 15:42

蘇丹衝突增溫 美外交官前往協調

2019-06-11 15:41

中共航艦睽違三年通過沖繩本島與宮古島海域

2019-06-11 14:57

川金會將屆滿週年 美國北韓大夢初醒

2019-06-11 14:52

控教廷包庇性侵醜聞 前大主教再轟教宗公然說謊

2019-06-11 14:38

美媒：金正男是CIA線民

2019-06-11 14:25

加國回應了！2021年禁止一次性塑膠垃圾

2019-06-11 11:50

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23

日女分享巨乳3大好處 最後一點引起肌肉猛男共鳴

2019-06-11 19:43

1個閨密3雙黑手 毀了4個女總統 但最苦的是…

2019-06-12 08:00

貿戰燒到好萊塢 中國拒給美國電影確定發行日

2019-06-11 14:56

川普：中國渴望貿易停戰 但美只接受很棒協議

2019-06-12 03:18

G20川習會攤牌？ 川普撂狠話 中方拒證實

2019-06-11 15:08

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 12:46

黑洞可能消失？ 霍金所言可望被證實

2019-06-11 17:35

影／貝佐斯砸25億買曼哈頓豪宅 美媒曝奢華內裝

2019-06-11 16:48

美商務部長：G20峰會不會與中國達成最後協議

2019-06-11 23:49

川普：除非中國再度同意4或5大點 不再貿易談判

2019-06-12 04:04

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

18歲台交換生德國溺水亡 檢方將解剖了解死因

2019-06-12 07:57

如何搶到中國第一手消息？ 彭博：美國投資人都看他

2019-06-12 09:41

日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方

2019-06-11 16:48

亞馬遜觸手伸向「信用不良」用戶 推零利率分期信用卡

2019-06-12 00:46

威騰停止對華為出貨

2019-06-12 00:10

遼寧號時隔3年通過日本海域 多艘中國艦艇伴航

2019-06-11 16:00

科技股拉低大盤 道瓊指數終止六連漲

2019-06-12 04:58

G20美中將達協議？前川普顧問：恐還要再3到6個月

2019-06-11 23:46

貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土

2019-06-12 00:38

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 22:11

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

美中貿易戰升溫 專家：台灣「籌碼」價值提升

2019-06-11 18:34

多瑙河事故船打撈上岸 再尋獲4遺體

2019-06-11 21:18

想一夜好眠? 睡前別吃這些

2019-06-11 23:34

貿戰新籌碼？中共派員赴多地調查稀土

2019-06-11 23:00

川普批歐元貶值陷美國不利說法有理？專家這樣說

2019-06-11 22:49

稀土攻防戰悄悄登場---中國稀土出口 上月大減16%

2019-06-11 15:10

性侵中國遊學團女生 牧師關六年

2019-06-11 14:05

日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面

2019-06-11 22:05

美對中逆差減少 關稅戰奏效 ? 專家：未必如此

2019-06-11 15:06

影／G20若無川習會 川普威脅追加3千億美元關稅

2019-06-11 12:33

VIX走揚 美股震盪恐擴大

2019-06-12 00:09

問世愈來愈近！華為新系統鴻蒙已在多國註冊

2019-06-11 14:57

川普：收到金正恩很棒的信 不排除很快川金會

2019-06-12 04:56

馬斯克：特斯拉不久就能生產續航400英里車款

2019-06-12 07:42

川普再嗆北京 「現在是我在暫緩美中貿易協議」

2019-06-12 08:11

南華早報：川普月底在大阪與習近平會面

2019-06-11 14:36

G20川習共進晚餐？中不證實

2019-06-11 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top