日統計：全球約1萬3880枚核彈頭 北韓可能有30枚
日本長崎大學核武器廢除研究中心公佈最新估算結果，全世界9個國家截至6月擁有約1萬3880枚核彈頭。數量比去年減少了約570枚， 創2013年低點。但該中心指出，中國大陸、北韓、印度、巴基斯坦有增加傾向，且隨著核武器品質提升，使用的危險性正在加劇。
長崎大學核武器廢除研究中心根據世界各國政府、專業機構公布的資訊與研究人員文獻為基礎，進行了估算。
根據統計，各國中核彈頭最多的是俄羅斯，約為6500枚；其次為美國約6185枚。法國約300枚、中國大陸約290枚、英國約215枚、巴基斯坦約150枚、印度約130枚、以色列約80枚、北韓約20至30枚。其中，北韓推測數量比去年增加了10枚。
報告分析核彈頭數量減少的主要原因，在於美國和俄羅斯履行新削減戰略武器條約（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）。但在今年二月美國與俄羅斯傳出可能廢棄中程飛彈條約(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF)，此舉可能核武保有國核軍事擴張。
該中心主任吉田文彥指出，美、俄核裁軍的努力陷入停滯的背景下，雖然數量略為降低，但隨著核技術推進，很難認定核武縮減有成果。加上小型核彈頭開發技術發展，將核武做為常規武器使用的風險正在增加。中國大陸、印度、巴基斯坦搬運核彈頭的手段多樣化，「各國相互疑神疑鬼，有陷入核軍擴惡性循環的風險。」
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