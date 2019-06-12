安倍出發訪伊：盼為中東和平穩定發揮作用

2019-06-12 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三出任美伊調人，今早出發前往伊朗訪問，他在機場受訪時表示，希望盡可能地為中東地區的和平與穩定發揮作用。美國總統川普也表示美方願對伊朗提供援助，希望一切順利，對打破僵局表達期待。

日本與美國是盟友，同時與伊朗維持著傳統友好關係。安倍希望活用這一立場，勸說伊朗遵守2015年與歐美等締結的核協議，透過對話解決問題。

安倍出發前在機場受訪表示，中東地區的緊張局勢令人擔憂，在國際社會的關注下，希望為該地區的和平與穩定，盡可能發揮日本所能扮演的角色。在日本與伊朗傳統友好關係基礎上，希望與伊朗總統魯哈尼、最高領導人哈米尼就緩和緊張局勢進行坦誠的交流。

而根據NHK報導，川普11日在白宮對記者團表示，歷經制裁等，伊朗已成為不同於以往的國家。他剛成為美國總統時，伊朗在各地發動恐怖攻擊製造問題，現在卻沒有。他認為伊朗現在比過往任何時候都更尊敬美國。川普並表示，他很希望對伊朗提供援助，伊朗面臨嚴重通貨膨脹，貨幣失去價值，連一塊麵包也買不起。

NHK分析，川普近期發言似乎有意透過軟化的態度，敦促伊朗展開對話。但是，對川普政權單方面退出伊朗核協議並施壓壓力的作法，伊朗不信任感強烈，展現出無意對話的姿態。安倍訪伊能否緩和局面受到關注。

安倍12日傍晚抵達伊朗，將隨即與魯哈尼會談，13日與哈米尼會談，14日上午返日。這是日本現任首相相隔41年再度訪問伊朗。