川普不容許CIA吸收金正男為線民 衛報：他又力挺敵人

2019-06-12 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國總統川普11日在白宮向記者表示，他不會允許美國中央情報局（CIA）吸收北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男為線民，蒐集北韓政權的情報。

英國衛報報導，川普11日表示，他10日收到一封來自金正恩「很棒」的信。他強調金正恩對於停止核試爆、飛彈試驗都有遵守承諾。川普也不理會北韓最近試射短程飛彈一事，表示短程飛彈不在承諾範圍內，他不排除很快再與金正恩會面。

當川普被問到，華爾街日報報導遭毒殺的金正男是美國中情局線民一事時，川普說他絕對不會讓這件事發生（指中情局雇用金正恩哥哥為線民）。

川普說：「我可以告訴金正恩，我絕對不支持這件事。」

川普力挺敵人，而不是美國的情報單位，已不是新鮮事，英國衛報形容川普此番言論，再度與敵人站在同一陣線。去年7月，川普宣稱相信俄國總統普亭，普亭否認美國情報單位對俄國干預2016年美國總統大選的評估。

華盛頓郵報記者安娜．費菲爾德（Anna Fifield）撰寫的金正恩評傳《最後的繼承人》（The Great Successor）11日在美國上市。書中提到金正男過著漂泊的一生，並被美中情局雇用。書中寫道，「金正男提供資訊給他們（中情局），通常在新加坡或馬來西亞與中間人見面」。