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記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

牽制中國 美航艦雷根號與日出雲號等在南海聯合訓練

2019-06-12 09:21聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本產經新聞報導，日本海上自衛隊最大級出雲級護衛艦「出雲號」與美國核動力航艦「雷根號」10日起在南海展開聯合訓練，意在向海洋擴張的中國展示抑止力。

多名日本政府人士消息，日方參與聯合演訓的除了出雲號之外，還有「村雨號」、「曙號」，與美國航空母艦雷根號共組一支艦隊，並確認了戰術行動。海上自衛隊上次與美國航空母艦在南海進行聯合訓練是去年8月。

海上自衛隊4月底開始實施「印度太平洋方面派遣訓練」，出雲號與村雨號遠航至南海、印度洋，陸續停靠新加坡、馬來西亞等沿岸國家，並先後展開美日印菲、美日法澳等多邊聯合演訓，對外凸顯日本海自艦隊存在感；曙號則在本月追加派遣南下。

產經指出，南海是包括日本在內各國重要海上運輸航線，但中國大陸將其視為「核心利益」，不惜違反國際法修築人工島軍事據點。日本政府與軍事力量象徵的美國航空母艦進行聯合訓練，認為此舉可對中形成強有力牽制。

出雲級護衛艦是日本最大級別護衛艦，為了因應中國大陸戰機與艦艇出入太平洋活動日益頻繁，日本政府已決定進行航艦化改裝，以強化太平洋海域的防禦體制。出雲級護衛艦改裝後將搭載從美國採購可垂直起降的最尖端匿蹤戰機F-35B運用。出雲級護衛艦也被視為美日防衛合作的象徵。日本現有兩艘出雲級護衛艦，除出雲號外，另一艘為「加賀號」，美國總統川普五月底訪日時，曾與日本首相安倍晉三共登加賀號視察。

日本海上自衛隊的「出雲號」名為驅逐艦，實際上是準航母，可供直升機起降，近期將改裝...
日本海上自衛隊的「出雲號」名為驅逐艦，實際上是準航母，可供直升機起降，近期將改裝甲板，能搭載F-35B垂直起降戰機。美聯社
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南海自衛隊美國航空

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