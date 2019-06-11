安倍今訪伊朗 川普熱線叮嚀

2019-06-11 23:57 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／綜合報導



日本首相安倍晉三（左）十二日訪問伊朗，有意擔任美國與伊朗間的調人，圖為安倍和伊朗總統羅哈尼二○一四年一同出席達沃斯世界經濟論壇。 （美聯社） 分享 facebook

面對美國和伊朗緊張局勢，日本首相安倍晉三有意擔起調解角色。安倍十二日出訪伊朗，將爭取美伊雙方直接對話，緩解緊張局面。安倍在出訪前，十一日上午與美國總統川普電話會談，對中東局勢交換意見磋商方針。

日本官房長官菅義偉十一日在例行記者會宣布，安倍十二至十四日出訪伊朗，將與伊朗總統羅哈尼、最高領導人哈米尼會談。他並透露安倍與川普電話會談約廿分鐘，對中東局勢交換意見。日媒報導，安倍在電話中告訴川普，將勸說伊朗透過對話，緩和緊張局勢。

日本與伊朗維持著傳統友好關係。安倍希望活用這個立場，勸說伊朗遵守二○一五年與歐美等締結的核協議，透過對話解決問題。五月底川普訪日時，安倍也當面向川普提到出訪伊朗計畫，當時川普表示，若伊朗有意對話，美方也願意。

不過，共同社報導，伊朗將要求美國停止原油禁運制裁，做為「邁向對話的第一步」。石油收入占伊朗財政高達四成，羅哈尼政府的正式要求是美國重返核協議、撤銷制裁並補償伊朗因制裁遭受的損失，但伊朗內部分析認為，川普政權全盤接受可能性低，因此將恢復原油出口列為最優先項目，擬委託安倍向川普傳遞這一主張。

這將是日本現任首相相隔四十一年後，再度訪問伊朗，上一次是一九七八年的福田赳夫。安倍與哈米尼會談則是一九七九年伊朗革命後，日本首相首次與該國最高領導人會談。