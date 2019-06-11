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各界全力聲援 俄打貪記者被捕5天後獲釋

2019-06-11 22:46聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

專門揭發政商貪腐的俄羅斯記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）6日被捕，在各界聲援下，當局11日撤銷對他指控的所有罪名，並自居家軟禁重獲自由。

俄國警方宣稱36歲的戈盧諾夫製毒及販毒，在他背包搜出古柯鹼等毒品，6日逮捕他後，法院8日判他居家軟禁兩個月。俄國各界群起撻伐當局，三家報紙更同步在頭版發表聯合聲明聲援，指控警方設局。

俄國內政部長柯洛科利傑夫表示，戈盧諾夫的罪嫌未被證實，因此撤銷指控。負責此案的兩名警官已遭停職。

專門調查政商不法的俄國記者戈盧諾夫6日被以毒品罪名逮捕，圖為他8日出庭。（美聯社...
專門調查政商不法的俄國記者戈盧諾夫6日被以毒品罪名逮捕，圖為他8日出庭。（美聯社）
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俄羅斯毒品內政部

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