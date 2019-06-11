各界全力聲援 俄打貪記者被捕5天後獲釋

2019-06-11 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



專門揭發政商貪腐的俄羅斯記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）6日被捕，在各界聲援下，當局11日撤銷對他指控的所有罪名，並自居家軟禁重獲自由。

俄國警方宣稱36歲的戈盧諾夫製毒及販毒，在他背包搜出古柯鹼等毒品，6日逮捕他後，法院8日判他居家軟禁兩個月。俄國各界群起撻伐當局，三家報紙更同步在頭版發表聯合聲明聲援，指控警方設局。