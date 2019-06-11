日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面

2019-06-11 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



日本防衛省統合幕僚監部6月11日發布消息稱，中國遼寧艦6月10日21時許穿過宮古海峽，從東海進入太平洋。日本廣播協會（NHK）稱，雖然此次遼寧艦並未進入日本領海海域，但該航母上一次通過此海域進入太平洋還是3年前的2016年12月。日本防衛省正分析此次航行的目的，並加強警戒。

統合幕僚監部11日晚間發布此次穿越宮古海峽的所有中國海軍艦隻航行時的畫面，除遼寧艦外，分別為051C型導彈驅逐艦石家莊艦（116）、901型遠洋綜合補給艦呼倫湖艦（965）、052D型導彈驅逐艦西寧艦（117）、054A型導彈護衛艦大慶艦（576）和日照艦（598）。此次還是日本海上自衛隊首次觀察到中國的901型遠洋綜合補給艦。

日本防衛省統合幕僚監部稱，當地時間6月10日，在東海海域發現中國海軍遼寧艦率領的航母編隊，日本海上自衛隊出動艦機進行跟蹤監視。日本NHK電視台報導，編隊於11日早上穿越宮古海峽從東海進入太平洋。

統合幕僚監部稱，6月10日早上7時許，海上自衛隊吳基地第12護衛隊所屬驅逐艦海霧號、橫須賀基地第11護衛隊所屬驅逐艦山霧號以及舞鶴基地第14護衛隊所屬驅逐艦松雪號，在久米島西北約270公里處海域發現向東南方向航行的1艘中國海軍051C型導彈驅逐艦和1艘901型遠洋綜合補給艦。