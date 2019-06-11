日本發布遼寧號等六艘共艦穿越宮古海峽畫面
日本防衛省統合幕僚監部6月11日發布消息稱，中國遼寧艦6月10日21時許穿過宮古海峽，從東海進入太平洋。日本廣播協會（NHK）稱，雖然此次遼寧艦並未進入日本領海海域，但該航母上一次通過此海域進入太平洋還是3年前的2016年12月。日本防衛省正分析此次航行的目的，並加強警戒。
統合幕僚監部11日晚間發布此次穿越宮古海峽的所有中國海軍艦隻航行時的畫面，除遼寧艦外，分別為051C型導彈驅逐艦石家莊艦（116）、901型遠洋綜合補給艦呼倫湖艦（965）、052D型導彈驅逐艦西寧艦（117）、054A型導彈護衛艦大慶艦（576）和日照艦（598）。此次還是日本海上自衛隊首次觀察到中國的901型遠洋綜合補給艦。
日本防衛省統合幕僚監部稱，當地時間6月10日，在東海海域發現中國海軍遼寧艦率領的航母編隊，日本海上自衛隊出動艦機進行跟蹤監視。日本NHK電視台報導，編隊於11日早上穿越宮古海峽從東海進入太平洋。
統合幕僚監部稱，6月10日早上7時許，海上自衛隊吳基地第12護衛隊所屬驅逐艦海霧號、橫須賀基地第11護衛隊所屬驅逐艦山霧號以及舞鶴基地第14護衛隊所屬驅逐艦松雪號，在久米島西北約270公里處海域發現向東南方向航行的1艘中國海軍051C型導彈驅逐艦和1艘901型遠洋綜合補給艦。
同日晚上9時許，山霧號和那霸基地第五航空群所屬P-3C反潛巡邏機又在久米島西北約350公里處海域發現向東南方向航行的中國海軍航母遼寧艦、1艘052D型導彈驅逐艦、2艘054A型導彈護衛艦。經海自艦機跟蹤監視後確認，所有中國海軍艦隻全部通過沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽海域南下，向太平洋海域航行而去。
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