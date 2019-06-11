賽國逮捕土船員 地中海陷緊張局勢

2019-06-11 15:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



地中海陷入對峙局勢！地中海島國賽普勒斯近日抓捕了25位土耳其的探勘人員，引發土國外長不滿，要求賽國還人。賽普勒斯與土耳其、希臘、英國等國在歷史上糾紛不斷，由於賽國附近海域天然資源豐富，且具有重要戰略地位，此區發生衝突都會引起國際關注。

根據土耳其《TRT World》報導，土耳其外交部發言人阿克索伊譴責賽普勒斯（希臘人為主）任意將插有土耳其國旗的探勘船扣押，並逮捕上面的探勘人員，對此他強硬表態，如果賽國再不放人，土耳其會採取「必要的行動」。

土耳其當地《每日薩巴》則報導，探勘船在賽普勒斯西方36.5海浬的地方進行探勘時遭到逮捕，但是當地除了土國外，還有英國、美國、克羅埃西亞等國的公司進行探勘，由於探勘船所處的地方位於兩國間的爭議海域，因此常發生衝突。

《外交政策》期刊提到，由於地中海戰略地位重要，而周遭國家，如希臘、土耳其就常因為宗教、種族或戰略考量發生衝突，而在帝國主義時代，由於地中海西側為黑海出海口，是重要戰略咽喉跟航運貿易通道，許多西方強國（英、法、俄、土）都會介入此區外交事務。

以賽普勒斯為例，目前該島還分為兩個國家，一個是講希臘文為主的賽普勒斯，另一個是講土耳其語、信伊斯蘭教為主的土耳其賽普勒斯，不過後者並不被國際承認。而近日發生的衝突由於涉及該區資源探勘，也讓國際擔憂賽、希、土等國的對峙情勢是否會升高，影響天然氣開採。

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