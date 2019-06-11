親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

馬利再爆種族屠殺 近百人喪生

2019-06-11 15:42台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

馬利種族衝突問題難解！馬利近日爆發種族大屠殺，有武裝團體衝進該國東郭族的村落進行掃射，目前造成95人喪生。馬利境內由於軍閥割據，加上兩大種族東郭、富拉尼族長期衝突，聯合國雖有派維和部隊進駐，但大規模屠殺依然頻傳。在政府無能、衝突頻傳下，馬利的和平之路仍漫長。

根據英國《BBC》報導，此次攻擊發生在馬利中南部的沙巴美達村，據傳造成至少95人死亡，許多屍體呈現焦屍狀態，現場慘不忍睹。由於攻擊發生在半夜，很難追蹤是誰犯下如此惡行。目前還沒有組織坦承犯罪，現場生還者受訪時表示，當時看到大約50名武裝分子開著摩托車跟卡車包圍村莊，然後就開始掃射。

馬利的衝突混雜了種族與叛軍，當地的東郭族跟富拉尼族長期以來都處於不合的狀態，東郭族懷疑富拉尼族跟聖戰組織勾結；富拉尼族則抨擊東郭族跟政府軍合作，常以打擊叛軍的藉口藉機對富拉尼族下手。

德國之聲》還提到，馬利境內叛軍、聖戰組織過多，甚至聖戰組織還組成聯盟，與該國境內的圖瓦雷克人合作佔據馬利許多領土。另外，政府也陷入貪汙、失能的狀態，聯合國因此派遣維和部隊進駐，但維和部隊常遭到攻擊，許多聯合國官員跟軍人也為此喪生。

《德國之聲》表示，馬利自2012年內戰爆發後，舉國就陷入了動盪。雖然殖民母國法國曾試圖派軍協助馬利政府鎮壓叛軍，不過最後仍宣告失敗。而近來馬利維和部隊遭受攻擊的頻率逐漸提升，也讓外界對馬利國內混亂的情勢感到擔憂。

【更多精采內容，詳見

聯合國德國屠殺

相關新聞

日上皇明仁夫婦赴京都 退位後首訪地方

2019-06-11 16:48

控教廷包庇性侵醜聞 前大主教再轟教宗公然說謊

2019-06-11 14:38

10歲參加阿拉伯之春13歲被捕 18歲青少年面臨死刑

2019-06-09 12:12

金大中遺孀李姬鎬逝世 北韓是否派團弔唁引關注

2019-06-11 15:44

納粹再現？德擬用數位助理蒐集個資

2019-06-11 15:43

英法關係惡化？強生喊扣脫歐費 法批主權違約

2019-06-11 15:42

賽國逮捕土船員 地中海陷緊張局勢

2019-06-11 15:42

蘇丹衝突增溫 美外交官前往協調

2019-06-11 15:41

中共航艦睽違三年通過沖繩本島與宮古島海域

2019-06-11 14:57

川金會將屆滿週年 美國北韓大夢初醒

2019-06-11 14:52

美媒：金正男是CIA線民

2019-06-11 14:25

加國回應了！2021年禁止一次性塑膠垃圾

2019-06-11 11:50

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

俄打貪記者被抓 3大報頭版聲援

2019-06-11 00:11

空間迷向？日失事F-35A 引擎全開撞海

2019-06-11 00:03

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

英首相之爭正式登場 強生呼聲高戈夫陷吸毒醜聞

2019-06-10 21:39

真主黨激進分子曾在倫敦囤炸彈原料 當局未公開

2019-06-10 20:50

大火揭移民問題 敘利亞難民處境兩難

2019-06-10 18:26

哈薩克投票日爆發抗爭 強人接班人輕鬆當選總統

2019-06-10 18:23

韓政界盼G20前改善與日關係 韓媒：恐因這事變更難

2019-06-10 18:07

南韓糧食援助北韓 時間規模討論中

2019-06-10 16:52

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

曾以「感傷旅行」獲芥川獎 日作家田邊聖子病逝

2019-06-10 16:05

被批歧視毛利人 紐西蘭航空解除禁刺青令

2019-06-10 15:45

日本F35-A戰機事故原因：飛行員空間迷向

2019-06-10 14:18

哈薩克新總統背後 萬年總統仍是「影武者」？

2019-06-10 14:16

德國要求谷歌提供用戶數據 學者批違憲

2019-06-10 14:09

日本F-35墜毀排除機件故障 研判飛官空間迷向

2019-06-10 13:38

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54

俄國媒體罕見齊聲批判 質疑反腐記者遭陷害涉毒

2019-06-10 22:53

日本F-35A墜機調查 失事前時速達1100公里

2019-06-10 16:00
看更多

熱門文章

她想上洗手間 卻開了飛機逃生出口 ！

2019-06-11 07:14

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

藍綠兩球其實「顏色一樣」？ 網友實驗發現竟是真的

2019-06-11 12:23

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

直升機墜毀曼哈頓大樓 飛行員當場死亡

2019-06-11 03:28

紐時評論：以古鑑今 貿易戰都是誰受惠？

2019-06-11 10:55

南華早報：不只握手！川習會會邊進晚餐邊談

2019-06-11 07:47

芥末醬和番茄醬都不稀奇 老外現在最「哈」這種醬料

2019-06-10 23:19

孕婦點咖啡 星巴克男店員怕「對胎兒不好」拒賣掀論戰

2019-06-11 09:53

CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

別被音樂榜騙了！美去年冠軍專輯 近半不靠賣歌而是…

2019-06-11 10:00

川普竟怨嘆自己無法像中國領導人那樣控制央行

2019-06-11 06:37

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

影／川普：相信習近平將出席G20 加徵更多關稅仍是選項

2019-06-11 06:29

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21

東奧／網美們崩潰？ 現場拍照上傳社群恐觸法

2019-06-11 12:46

殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

斬華為自傷！白宮官員要求緩禁

2019-06-10 23:49

鴻海整頓夏普再進一步！ 動用近千億日圓買回優先股

2019-06-11 11:26

王牌出手？ 陸稀土輸出大減16％

2019-06-10 23:24

影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

金價看漲 可望攀六年高點

2019-06-11 00:09

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25

俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

空間迷向？日失事F-35A 引擎全開撞海

2019-06-11 00:03

川普升高科技冷戰規格 鎖定中、俄企業為頭號敵人

2019-06-11 09:29

對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23

越南防陸貨洗產地 祭重罰

2019-06-11 00:09

北加今年最大桑德山火 延燒逾2000畝

2019-06-11 04:35

報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02

影／G20若無川習會 川普威脅追加3千億美元關稅

2019-06-11 12:33

韓政界盼G20前改善與日關係 韓媒：恐因這事變更難

2019-06-10 18:07

美墨貿易關係和緩 道瓊六連漲

2019-06-11 06:44

波洛西「川普坐牢說」 民主黨人似乎呼應

2019-06-10 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top