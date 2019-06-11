馬利再爆種族屠殺 近百人喪生

2019-06-11 15:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



馬利種族衝突問題難解！馬利近日爆發種族大屠殺，有武裝團體衝進該國東郭族的村落進行掃射，目前造成95人喪生。馬利境內由於軍閥割據，加上兩大種族東郭、富拉尼族長期衝突，聯合國雖有派維和部隊進駐，但大規模屠殺依然頻傳。在政府無能、衝突頻傳下，馬利的和平之路仍漫長。

根據英國《BBC》報導，此次攻擊發生在馬利中南部的沙巴美達村，據傳造成至少95人死亡，許多屍體呈現焦屍狀態，現場慘不忍睹。由於攻擊發生在半夜，很難追蹤是誰犯下如此惡行。目前還沒有組織坦承犯罪，現場生還者受訪時表示，當時看到大約50名武裝分子開著摩托車跟卡車包圍村莊，然後就開始掃射。

馬利的衝突混雜了種族與叛軍，當地的東郭族跟富拉尼族長期以來都處於不合的狀態，東郭族懷疑富拉尼族跟聖戰組織勾結；富拉尼族則抨擊東郭族跟政府軍合作，常以打擊叛軍的藉口藉機對富拉尼族下手。

《德國之聲》還提到，馬利境內叛軍、聖戰組織過多，甚至聖戰組織還組成聯盟，與該國境內的圖瓦雷克人合作佔據馬利許多領土。另外，政府也陷入貪汙、失能的狀態，聯合國因此派遣維和部隊進駐，但維和部隊常遭到攻擊，許多聯合國官員跟軍人也為此喪生。

《德國之聲》表示，馬利自2012年內戰爆發後，舉國就陷入了動盪。雖然殖民母國法國曾試圖派軍協助馬利政府鎮壓叛軍，不過最後仍宣告失敗。而近來馬利維和部隊遭受攻擊的頻率逐漸提升，也讓外界對馬利國內混亂的情勢感到擔憂。

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