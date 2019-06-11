蘇丹衝突增溫 美外交官前往協調

2019-06-11 15:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蘇丹衝突日益嚴重，連美國都看不下去！針對蘇丹臨時軍政府鎮壓民眾，造成百人死亡慘劇，美國非洲事務助理國務卿納吉近日將赴蘇丹，跟衣索比亞總理阿里聯手邀請軍政府、反對派進行對話，希望能讓該國對峙情勢降溫。

根據英國《BBC》報導，由於近日蘇丹爆發抗爭時，軍政府的快速反應部隊鎮壓手段過於激烈，造成1百多人死亡，因此納吉將到該國為衝突雙方調停。國務院官方聲明表示，納吉此行希望能加強政黨間合作，並試圖為雙方創造對話的空間。

《BBC》提到，雖然衣索比亞總理阿里曾試圖為蘇丹軍政府跟反對派協調，但當時的協調在反對派代表開完會後，隨即被軍方逮捕的情況即宣告失敗。這次納吉跟蘇丹內部溝通時，還是會找阿里一起協調。

《半島電視台》也提到，該國主要反對派蘇丹工盟（SPA）也號召全國進行大罷工的行動，喀土木在軍方殘酷鎮壓後，大部分的商店還是追隨SPA的呼喊繼續罷工，不過還是有零星商店重新開門營業。SPA在公開聲明中強調，他們會持續這樣公民不服從的抗爭，直到軍政府願意重啟大選才停止。

蘇丹自強人阿巴希爾下台後，便由臨時的過渡軍政府接管政權。民眾跟反對派都強烈呼籲軍政府早日重啟大選，並上街抗爭。雖然軍政府曾承諾不會鎮壓抗議民眾，但後來的屠殺行為讓非洲聯盟等國際組織對軍政府行為感到不解，因此近日各方都希望替蘇丹協調，早日結束該國動亂。

但軍政府近日以國安為由，大動作抓反對派領導人、鎮壓反對派跟抗議民眾的行為，讓外界對蘇丹衝突方何時能達成共識並不樂觀。

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