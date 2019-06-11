中共航艦睽違三年通過沖繩本島與宮古島海域

2019-06-11 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



「遼寧號」航空母艦。 新華社 分享 facebook

NHK報導，中國大陸海軍航空母艦遼寧號，今天上午通過日本沖繩本島及宮古島間海域，從東海前往太平洋。這是中國航艦上睽違三年再次通過這片海域。

報導指出，防衛省人士透露這項訊息，遼寧號僅通過並沒有侵入日本領海。上一次有中國大陸航空母艦被確認通過這片海域進入太平洋，是在3年前的2016年12月，防衛省在分析遼寧號航行目的同時，也將持續進行警戒監視。