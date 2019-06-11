英法關係惡化？強生喊扣脫歐費 法批主權違約

2019-06-11 15:42 世界日報 編譯中心／綜合10日電



英國前外交大臣強生公開主張，若坐上首相大位將會拒絕支付脫歐費用，直到歐盟同意更好的脫歐條件。法國9日痛批強生，指這種說法無異是主權債違約。

親近法國總統馬克宏的消息人士說，沒有支付390億英鎊（約495億美元）脫歐費用，將等同主權債違約。消息來源告訴路透：「不尊重你的支付義務，就是沒有履行國際承諾，無異於主權債違約，後果如何大家都知道。」

英國390億英鎊的脫歐費用，代表的是英國對歐盟的未償債務，將會在往後多年分期償還。而歐盟一再重申，去年已與梅伊達成脫歐協議草案，將不會再重啟協商。

梅伊7日辭去保守黨黨魁後，黨內有10多人將加入黨魁爭奪戰以取代梅伊出任首相。除了強生之外，其他角逐者，如外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、環境大臣戈夫（Michael Gove）與內政大臣賈維德（Sajid Javid）主張重新與歐盟協商，或是修改方案，但都還沒有人揚言不付分手費，這筆脫歐費用是2018年梅伊和歐盟雙方同意的。

韓特9日表示，德國總理梅克爾對他說，歐盟將願意重新談判英國脫歐協議。韓特說：「我很清楚，如果我們採取正確的方法，歐洲人會願意就這個方案進行談判。」

強生接受「星期泰晤士報」專訪時表示：「我們的朋友與夥伴必須了解，脫歐費用將先扣留下來，直到我們對未來脫歐方式更明確些。」強生專訪見報後，立刻獲得脫歐派國會議員貝克（Steve Baker）的支持。貝克是保守黨內強硬疑歐派當中深具影響力的人物。