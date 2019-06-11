加國回應了！2021年禁止一次性塑膠垃圾

2019-06-11 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



CNN報導，加拿大計畫在2021年之前，禁止許多一次性塑膠用品，包括塑膠袋、吸管、免洗餐盤、攪拌棒，以阻止垃圾繼續危害生態系統。

加國總理杜魯多（Justin Trudeau）10日表示，塑膠垃圾淪於垃圾場、焚化爐，出現在公園、海灘，汙染河川、湖泊、海洋，殘害許多烏龜、魚類及海洋哺乳類動物。在加拿大，低於10%塑膠會被回收，若情況不改善，加國將在2030年之前，丟掉價值110億加幣的塑膠。加國政府將與塑膠製造業、使用塑膠產業合作，以減少垃圾量。

加國政府表示，全球每年約有100萬隻鳥類、10萬隻海洋哺乳類因誤食塑膠而受傷、死亡。

今年3月，歐洲議會通過一次性塑膠禁令，該禁令目標在2029年回收90%塑膠瓶罐。5月，英國繼續審理一條禁令，2020年之前禁止塑膠用品。英國估計每年使用47億支塑膠吸管、3.16億根塑膠攪拌棒。

歐洲議會報告顯示，80%的海洋垃圾是塑膠。海洋動物像是海龜、海豹、鯨魚及鳥類體內都被發現塑膠殘骸。今年4月，一條懷孕鯨魚在義大利被沖上岸，體內被發現22公斤塑膠。