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WSJ：金正男是美國CIA線民 在大馬與美方會面後遇害

2019-06-11 11:25聯合報 記者季晶晶╱即時報導

知情人士說，北韓領導人金正恩已遭刺殺身亡的同父異母兄長金正男，是美國中央情報局（CIA）的消息來源，曾多次和中情局幹員碰頭。

華爾街日報報導，美國情報機關和金正男之間「有聯絡」。金正男2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場被兩名女子毒殺。

金正男和中情局之間有牽扯的細節尚不明朗。好幾位前美國官員說，金正男多年不住北韓，在平壤沒有已知的權力基礎，不太可能能夠提供北韓內部運作的細節資訊。他們也說，主要住澳門的金正男幾乎可以確定與其他國家的安全人員有聯繫，特別是中國。

中情局與金正男接頭的事實說明，美國情報單位有多努力想蒐集北韓相關資訊。這項消息傳出的時機，正值美國和北韓之間的核子外交在2月河內川金會未達協議之後停滯不前。

知情人士說，美國情報官員原本對中情局與金正男的互動，在他遭刺殺後未曝光，鬆了一口氣，但3個月後，朝日新聞爆出，金正男在大馬時見過被吉隆坡當局懷疑為美國情報官員的韓裔美籍人士。

在金正男凶殺案審判時作證的大馬警方證實，他確實在度假聖地蘭卡威的旅館見過一不知名的韓裔美籍男子。

前美國國務院官員、現擔任智庫史汀生中心（Stimson Center）資深研究員的衛特（Joel Wit）說，中情局偶然會從北韓投誠者當中找到有用的消息來源，提供有關北韓武器計畫和飛彈出口等資訊，但根據他的經驗，「中情局三番兩次以為有不錯的北韓消息來源，知道內情⋯⋯但那些人後來證明多數搞不清楚狀況。」

華爾街日報報導，北韓領導人金正恩已遭刺殺身亡的同父異母兄長金正男是美國中央情報局...
華爾街日報報導，北韓領導人金正恩已遭刺殺身亡的同父異母兄長金正男是美國中央情報局的消息來源。美聯社
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金正男北韓中情局

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