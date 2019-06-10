俄國人民猛轟政府陷害無辜 政府無奈讓步

2019-06-10 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄國記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）以調查莫斯科政治商業菁英貪腐聞名，卻在6日遭逮捕，罪名是涉嫌製毒和販毒，但戈盧諾夫否認不法。法院8日下令將他居家軟禁兩個月，俄國三大報10日罕見在頭版發表聯合聲明聲援他，認為戈盧諾夫遭設局陷害，目的是恫嚇俄國社會。

克里姆林宮10日也說，司法體系處理戈盧諾夫案的方式引發許多質疑。克宮發言人培斯科夫說：「我們會密切注意此案發展。」

俄國公報、生意人報和每日商業新聞都在頭版刊登同樣標題「我／我們都是戈盧諾夫」，主張戈盧諾夫涉毒證據薄弱，不足採信，要求調查逮捕戈盧諾夫的員警。聯合聲明寫道：「我們希望執法機關恪守法律，調查過程盡可能公開透明。」

戈盧諾夫現年36歲，是獨立的俄文「水母」（Meduza）新聞網記者，6日因涉嫌製毒和販毒被捕並羈押。警方說，他們在他的背包裡發現大約4克夜總會毒品甲氧麻黃酮，並在他的莫斯科公寓裡發現超過5克的古柯鹼。如果罪名成立，戈盧諾夫最高會被判20年徒刑。他的律師說，毒品是在戈盧諾夫不知情的情況下，被有心人放進背包裡。

戈盧諾夫被羈押的消息引發記者同行7日起連續兩天在莫斯科警政署外抗議，一些抗議者高舉標語：「我就是戈盧諾夫，來抓我啊。」許多名人紛紛聲援戈盧諾夫，包括搖滾明星、饒舌歌手、維權人士和作家，甚至連一些堅定支持政府的電視節目主持人也為他抱不平。俄國國民電視台節目主持人澤納洛瓦說，如果警方提不出確鑿證據，就該懲罰。