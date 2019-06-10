殘忍性侵殺害女童 印度六名男子被判刑

2019-06-10 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



印屬喀什米爾2018年1月發生一起駭人聽聞命案，8歲穆斯林女童艾西法．巴諾陳屍在卡圖阿市附近一座森林。檢方調查指出，她被擄走注射鎮定劑，在一座廟裡遭人連續性侵、虐待數日，最終勒斃棄屍。印度法庭10日將涉案6人定罪，最高判處終身監禁。

檢方起訴8名嫌犯，包括一名前政府官員、4名警員和1名未成年人，所有嫌犯都辯稱他們無罪。法院判決3名性侵殺害女童的男子終身監禁，3名警員因湮滅證據判刑5年，另有1人獲判無罪，而未成年嫌犯將個別接受審判。

此案在印度引發眾怒。印度教右翼團體抗議警方逮捕嫌犯，也登上媒體頭條。

受害女童巴諾在去年1月失蹤，遺體3周後被發現。檢方指出，女童被監禁在當地一座廟宇數日，遭注射鎮定劑失去知覺，並遭性侵、折磨數日，最終被殺害。警方表示，女童被當作目標，是因為嫌犯希望威嚇並趕跑這群穆斯林游牧民族。

檢方指出，60歲退休政府官員拉姆在四名員警維爾馬、杜塔、拉傑和卡朱里亞的協助下計畫整起犯罪。拉姆的兒子威薩爾、未成年侄子和他的朋友庫馬也因涉案遭起訴。

最後，威薩爾被無罪釋放，拉姆、卡朱里亞和庫馬獲判終身監禁。其他人則被判刑5年。

代表女童家屬的律師在宣判後對BBC表示，這是憲法精神的勝利。他說，整個印度不管哪種宗教信徒，都在為此案奮戰。

被告辯護律師表示，儘管定罪，此案仍根據間接證據審判，且對6名男子判處最低刑罰。

此案和其他幾件引發矚目的女童性侵案，促使印度公布新法，規定性侵12歲以下孩童可處死刑。

根據印度政府2016年的統計，印度平均15分鐘就有一名孩童遭到性虐待，且情況仍在惡化。