南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓和英國政府10日宣布，雙方就簽署自由貿易協定（FTA）達成初步協議，以有效應對英國脫歐後續影響，保證雙邊貿易的連續性和穩定性，協定重點在於讓韓英貿易關係維持現有的南韓與歐盟自貿協定水準。BBC說，英國已和12個國家或地區簽署類似協定，南韓則是第一個和英國簽署脫歐後FTA的亞洲國家。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希和英國國際貿易大臣佛克斯，在首爾共同宣布兩國自由貿易協定談判達成初步協議。兩國都希望在10月底前各自批准FTA，11月起生效。

法國興業銀行旗下私人銀行漢布洛斯（Kleinwort Hambros）投資長庫凱爾說：「英韓就FTA達成初步共識是一大成就，但對英國而言，最重要的還是和前兩大貿易夥伴歐盟、美國談妥FTA。」

對英國來說，在脫歐後維持與南韓的免關稅貿易相當重要。自從2011年南韓與歐盟FTA生效後，英國對南韓出口額急遽增加，去年達60億英鎊（約台幣2400億元），南韓對英國出口額則為40億英鎊（約台幣1600億元）。

如果英國無協議脫歐，英國等於立刻退出歐盟與貿易夥伴簽訂的40項優惠貿易協定。歐盟出面簽署的貿易協定涵蓋約70個國家，占英國貿易量11%。

英國想盡可能趕在脫歐之前，逐一重簽歐盟代表簽訂的40項貿易協定，目前為止已與12個國家或地區簽署，包括以色列、挪威、冰島、瑞士和智利。