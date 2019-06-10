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大火揭移民問題 敘利亞難民處境兩難

2019-06-10 18:26台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

近日黎巴嫩境內敘利亞難民處境越來越艱難，引發國際社會關注。（Photo from...
近日黎巴嫩境內敘利亞難民處境越來越艱難，引發國際社會關注。（Photo from wikipedia）
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不是只有歐洲有收容難民問題！敘利亞鄰國黎巴嫩近日頻傳敘利亞內戰難民遭驅逐，尤其在難民營附近的一場大火，更加深當地居民跟難民的緊張氣氛。以往只有歐洲發生難民問題，但如今敘利亞周遭鄰國內部都不希望繼續收容難民，對外面對國際壓力下，處境也非常尷尬，但苦的卻是這些難民。

難民受私刑對待

根據《每日星報》報導，在黎巴嫩邊境的迪阿瑪城附近的難民營近日發生大火，造成600個難民居無定所，不過在當地新聞台報導難民嫌消防隊反應過慢的新聞傳出後，引發居民憤怒。當地政府官員霍德急忙派人防衛難民營，因為已有人揚言要「燒掉整個難民營」。

不過當地官員受訪時說，最近他們發現更多難民因為受到虐待而逃走，而且許多民眾都會對難民進行私刑處分，或是沒有經過官方允許任意抓人，政府官員希望民眾可以控制自己的行為，顯示黎國收容難民後，與當地居民產生衝突的問題越來越嚴重。

黎國內外壓力交迫

《半島電視台》分析，黎國在財政狀況日漸惡化下，還要負擔150萬敘利亞難民的收容工作，加上跟當地居民在商業、就業等問題都有衝突，黎國人不希望難民搶走他們的工作機會；再加上宗教信仰差異，以迪阿瑪城為例，整城人口大部分是基督徒為主，但難民卻是以伊斯蘭遜尼派為主，在各種差異下衝突在所難免。

《半島》另外也提到，雖然黎巴嫩國內各政黨都希望能減少負擔難民數量，但在國際人權壓力下，也面臨到很尷尬的處境，因此政策可能會轉向消極，讓該國敘利亞難民的處境陷入危機。

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