影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



世界首位仿生流行藝人穆德思塔（Viktoria Modesta），以左腳截肢穿義肢表演聞名，2012年曾榮登倫敦殘障奧運閉幕式演出；穆德思塔近期受到法國知名「瘋馬秀」邀請，成為榮譽嘉賓登台演出，化身「仿生歌舞女郎」（Bionic Showgirl），要顛覆外界對美的看法。

穆德思塔出生於蘇聯控制的拉脫維亞，12歲隨著家人逃到英國倫敦成為政治難民，因出生時發生意外，導致她左腿畸形，又因從小缺乏醫療照顧，讓她飽受左腳病痛困擾，在接受15次手術仍不見改善後，穆德思塔在20歲時選擇截肢，而且沒有因此產生受害者心態，反而將這一點變成自己最大的特色，並因此受到許多知名創作工作者的青睞，包括英國知名時裝設計師Vivienne Westwood，曾穿著義肢登上米蘭時裝周，2012年更受邀在倫敦殘障奧運閉幕式上表演，讓全球超過10億名觀眾透過直播看見她面對生命的勇氣。

穆德思塔受《法新社》訪問表示，「選擇接受截肢，最重要的一點，就是讓我奪回對我自己身體控制權。」

穆德思塔在2014年被英國電視台Channel 4相中，大手筆斥資900多萬新台幣，幫穆德思塔拍MV圓夢，推出《Prototype》一曲；在MV中，穆德思塔穿著會發光的義肢熱舞、鑲滿鑽石的義肢呈現自己的人生故事，最後則是再換上尖錐義肢，化身暗黑芭蕾女郎，在鋼絲的輔助下盡情跳躍旋轉，顛覆大眾對義肢的看法，畫面震撼人心，引來網友熱烈討論。