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摩爾多瓦也鬧雙胞政府 引爆憲政危機

2019-06-10 15:41台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

摩爾多瓦民主黨黨魁普拉霍尼亞克。美聯社
摩爾多瓦民主黨黨魁普拉霍尼亞克。美聯社
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委內瑞拉總統才鬧雙胞，前蘇聯的東歐小國摩爾多瓦也發生雙胞胎政府案！摩爾多瓦在今年二月舉行議會選舉，由於沒有一個政黨獲得絕對票數，得組成聯合政府。但在9日組成聯合政府時已超出法定期限，憲法法庭否決了聯合政府的合法性，未加入新科聯合政府的民主黨黨魁表示，若要解決憲政危機，得解散這個超時組成的議會，並儘速再選一次。

雙胞政府被宣告停權

根據《英國廣播公司》報導，摩爾多瓦於2月議會選舉完，因四大跨過進議會的政黨無人席次過半，依照該國憲法得組成聯合政府，最終由席次最多的社會主義黨聯手老三ACUM黨（行動與團結黨）組成，但他們卻已超過法定的組閣日期（90天），而獲得總統任命的新任總理桑德則被憲法法庭聲稱「不合法」。

為了應對憲政危機，憲法法庭於10日動作連連，先是暫停現任總統多頓的權力（他無視憲法章程，任命超時成立的新總理桑德上任），並讓前總理菲利普暫代總統之責，菲利普隨即簽署解散超時議會的憲法命令，讓摩爾多瓦的政府回到原本的親民主黨，並宣佈於9月6日提前舉行議會重選，雙胞的親社主黨政府被宣告無行政權。

總統：憲法法庭不公正

據《紐約時報》報導，這起事端雖然看似憲法法庭是依法行政，但從憲法法庭任命的代理總統中，稍微可見「爭議」端倪。被停權的現任總統多頓表示，先不說代理總統是民主黨籍的菲利普，若要解散議會重選，為何要拖到9月多，顯然是方便民主黨多偷這一段執政期間，醞釀打一場反勝的選戰；多頓呼籲國際社會與政治觀察家需要介入，監看摩國憲法法庭有無維持公正。

對此，民主黨黨魁普拉霍尼亞克聲稱，民主黨一點都不畏懼「再打一次選戰」，反倒是現在議會中沒有能合作的政黨，他向選民呼喊，若像社主黨與ACUM黨的聯手那樣耗時甚久，施政效率可預期不會太好，不如讓民主黨執政。

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